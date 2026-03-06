Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W aparece con la cabeza dentro de un inodoro junto a Marilyn Oquendo, ¿qué ocurrió?

Luisa Fernanda W causó revuelo tras publicar un curioso video en el que aparece con la cabeza dentro de un inodoro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W aparece con la cabeza dentro de un inodoro y desata ola de reacciones
Luisa Fernanda W desata risas al recrear su video viral con Marilyn Oquendo. (Fotos: AFP y Canal RCN)

Luisa Fernanda W compartió un curioso video en el que aparece con la cabeza dentro del inodoro mientras es sostenida por su amiga Marilyn Oquendo. El momento, por supuesto, llamó de inmediato la atención entre sus millones de seguidores.

¿Luisa Fernanda W hizo remake de su viral video de 2016 con Marilyn Oquendo?

La creadora de contenido, quien por estos días ha estado compartiendo con su amiga, la también influencer Marilyn Oquendo, ha estado publicando algunos videos de humor, tal como solían hacerlo tiempo atrás.

En esta ocasión sorprendieron al realizar un video en el que cada una tiene un tacón en la cara de la otra, simulando una disputa física y Luisa Ferndanda W aparece con la cabeza dentro del inodoro, pero resulta que es una parodia de un clip que ya habían hecho años atrás.

“Cuando mi amiga le quiere escribir a su ex”, fue la frase con la que acompañaron la publicación, en la que Marilyn hace todo lo posible para evitar que esto ocurra.

Luisa Fernanda W desata risas al recrear su video viral con Marilyn Oquendo. (Foto: Canal RCN)

En el video se les ve disputando por el celular y, al final, incluso Marilyn termina metiendo el aparato electrónico dentro del inodoro. Todo esto como parte de la escena humorística.

Lo que más llamó la atención es que, según explicó la propia influencer, hace cerca de 10 años ellas ya habían realizado este mismo video.

“#REMAKE muy 2016 de mi parte, ¿quién recuerda este video? Jajajaja”, fue el mensaje con el que Luisa Fernanda compartió este nuevo video recordando aquel momento que en su momento también generó risas entre sus seguidores.

¿Por qué Luisa Fernanda W tenía la cabeza dentro del inodoro?

En el video, Marilyn supuestamente arroja el celular al inodoro y suelta la cadena de agua.

Tras este acto, Luisa Fernanda termina con la cabeza dentro del inodoro, luego de que Marilyn la empuja con los pies.

Luisa Fernanda W desata risas al recrear su video viral con Marilyn Oquendo. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, los internautas quedaron más que felices con el remake. En los comentarios, varios aseguraron que había regresado la Luisa Fernanda de aquella época con comentarios como: “me acuerdo de este video, ahora versión señoras”, escribió una de las seguidoras.

