Luisa Fernanda W anunció su debut en importante película de Disney, así lo confirmó

L

uisa Fernanda W, una de las figuras del panorama digital con mayor reconocimiento del país, en las últimas horas emocionó a sus seguidores tras revelar que dio un importante paso en su carrera profesional.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Luisa Fernanda W en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula millones de seguidores, sorprendió por medio de sus historias al confirmar que hizo un doblaje para una película que se estrenará en los próximos días.

"Estoy aquí con ganas de llorar de la emoción de la felicidad de poder darles esta noticia, estoy cumpliendo un sueño de literalmente cuando era una niña y es hacer el doblaje para una película, pero no cualquier película, una película de Disney", dijo la creadora digital visiblemente conmovida de poder dar este salto.

De acuerdo con sus palabras, se trata de Zootopia 2, en donde según lo comentó, le dará vida a uno de los personajes de la película que próximamente llegará a las salas de cine.

¿Luisa Fernanda W hizo doblaje para la película Zootopia? Esto dijo

Además de compartir con su enorme comunidad este anuncio, aprovechó para pedirles un favor muy especial, "estoy demasiado feliz y quiero pedirles un favor muy importante y es vayan a este post y apóyenme, yo pocas veces les pido esto pero es que hay que celebrar", dijo.

En las siguientes historias, la influenciadora colombiana dio a conocer el trailer oficial de la película en donde se puede apreciar el personaje que tendrá su voz.

"¿Me escucharon? (no estorben novatos) de verdad no se la pierdan", escribió la también empresaria.

Por último, Luisa Fernanda compartió un corto texto en el que describió cómo fue ser parte de esta experiencia. "La amo a ella, amé darle vida con mi voz a an personaje tan fuerte y lleno de carácter, o sea wow, lo veo y no lo creo", señaló la paisa.

Finalmente, la también cantante le prometió a sus seguidores hacer un video en el que va a revelar detalles de cómo vivió toda esta aventura que hoy, más que nunca, le confirma que se vale creer en los sueño.