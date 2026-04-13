Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Cortina compartió contundente mensaje tras la eliminación de Karola en La casa de los famosos

Luisa Cortina llamó la atención al destacar algunas cualidades de Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luisa Cortina compartió contundente mensaje tras la eliminación de Karola
Luisa Cortina opinó sobre la eliminación de Karola / (Fotos del Canal RCN)

Luisa Cortina volvió a llamar la atención en redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al reaccionar a la eliminación de Karola.

Artículos relacionados

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La eliminación de Karola se produjo el 12 de abril, en una jornada marcada por votaciones en negativo tras un castigo colectivo impuesto por El Jefe. Esta dinámica dejó a todos los participantes en riesgo, lo que elevó la expectativa entre los televidentes.

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?
Karola, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante la gala, la presentadora Carla Giraldo fue anunciando uno a uno quiénes continuaban en competencia por decisión del público. La tensión aumentó cuando solo quedaron dos participantes en placa: Alejandro y Karola.

Finalmente, se reveló que Karola obtuvo un 67,26 % de votos negativos, lo que determinó su salida del programa. Este resultado generó múltiples reacciones dentro y fuera de la casa, donde los seguidores del formato suelen debatir sobre cada decisión.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre la eliminación de Karola?

Tras conocerse la eliminación, una de las reacciones que llamó la atención fue la de Luisa Cortina, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que dejó clara su postura frente a lo ocurrido.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre la eliminación de Karola?
Luisa Cortina se pronunció tras la eliminación de Karola / (Fotos del Canal RCN)

En su publicación, Cortina manifestó que no estaba de acuerdo con la decisión del público. Además, hizo referencia a la personalidad de Karola, señalando que, aunque pudiera ser percibida como alguien expresiva, también la consideraba una persona auténtica.

La creadora de contenido destacó que, en su opinión, muchas personas tienden a actuar pensando en la aprobación externa, mientras que Karola habría optado por mostrarse tal como es, incluso si eso implicaba recibir críticas.

Artículos relacionados

¿Qué reflexión dejó Luisa Cortina tras la salida de Karola?

Más allá de su desacuerdo, Luisa Cortina aprovechó el momento para compartir una reflexión sobre el comportamiento dentro de los realities. Según expresó, ella se identifica con quienes muestran sus verdaderas facetas sin temor a la opinión ajena.

También señaló que, desde su perspectiva, adoptar actitudes para encajar puede funcionar de manera temporal, pero con el tiempo esas posturas se evidencian.

"Es fácil engañar para encajar, pero les aseguro que eso destiñe muy rápido", escribió.

Mientras La casa de los famosos Colombia avanza, las opiniones continúan creciendo y los televidentes siguen atentos a cualquier actitud que pueda cambiar el curso del reality que se trasmite todos los días a las 8:00 p.m. por Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de Yeison Jiménez hizo desgarradora petición Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez hizo desgarradora petición a tres meses de su muerte

A tres meses de la muerte de su hermano, el cantante Yeison Jiménez, su hermana volvió a conmover a sus seguidores.

Lady Tabares está de luto y así confirmó la dolorosa noticia Lady Tabares

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia de luto: así reveló la triste noticia

Exparticipante de La casa de los famosos conmueve al revelar que está de luto tras dolorosa pérdida de ser querido.

René Higuita viste de luto y se despide de un importante integrante de su familia: ¿quién? Talento nacional

René Higuita viste de luto y se despide de un importante integrante de su familia: ¿quién?

René Higuita confirmó la muerte de un familiar y compartió un mensaje sobre el perdón que conmovió en redes sociales.

Lo más superlike

Periodista de RCN se despide tras más de 20 años en el canal: ¿quién es? Talento nacional

Reconocida periodista de RCN se despide tras 26 años en el canal: ¿quién es?

Una reconocida periodista se despidió de Noticias RCN tras 26 años informando y dejando huella en el periodismo.

Karol G divide opiniones tras su presentación en el Festival de Coachella: ¿qué tiene que ver Feid? Karol G

Karol G desata críticas tras su presentación en Coachella por curioso detalle: ¿fue una indirecta a Feid?

Karola tendrá su última conexión en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Karola se conectará por última vez con los participantes de La casa de los famosos: ¿qué les dirá?

Carla Giraldo presentadora de La casa de los famosos Col reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso Carla Giraldo

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col, reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"