Luisa Cortina compartió contundente mensaje tras la eliminación de Karola en La casa de los famosos

Luisa Cortina volvió a llamar la atención en redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al reaccionar a la eliminación de Karola.

Artículos relacionados La casa de los famosos Votaciones en negativo La casa de los famosos Colombia, aquí el paso a paso

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La eliminación de Karola se produjo el 12 de abril, en una jornada marcada por votaciones en negativo tras un castigo colectivo impuesto por El Jefe. Esta dinámica dejó a todos los participantes en riesgo, lo que elevó la expectativa entre los televidentes.

Karola, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante la gala, la presentadora Carla Giraldo fue anunciando uno a uno quiénes continuaban en competencia por decisión del público. La tensión aumentó cuando solo quedaron dos participantes en placa: Alejandro y Karola.

Finalmente, se reveló que Karola obtuvo un 67,26 % de votos negativos, lo que determinó su salida del programa. Este resultado generó múltiples reacciones dentro y fuera de la casa, donde los seguidores del formato suelen debatir sobre cada decisión.

Artículos relacionados Talento nacional Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado: envió contundente mensaje a sus detractores

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre la eliminación de Karola?

Tras conocerse la eliminación, una de las reacciones que llamó la atención fue la de Luisa Cortina, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que dejó clara su postura frente a lo ocurrido.

Luisa Cortina se pronunció tras la eliminación de Karola / (Fotos del Canal RCN)

En su publicación, Cortina manifestó que no estaba de acuerdo con la decisión del público. Además, hizo referencia a la personalidad de Karola, señalando que, aunque pudiera ser percibida como alguien expresiva, también la consideraba una persona auténtica.

La creadora de contenido destacó que, en su opinión, muchas personas tienden a actuar pensando en la aprobación externa, mientras que Karola habría optado por mostrarse tal como es, incluso si eso implicaba recibir críticas.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel reaparece desde el hospital y genera preocupación entre los fans; ¿qué pasó?

¿Qué reflexión dejó Luisa Cortina tras la salida de Karola?

Más allá de su desacuerdo, Luisa Cortina aprovechó el momento para compartir una reflexión sobre el comportamiento dentro de los realities. Según expresó, ella se identifica con quienes muestran sus verdaderas facetas sin temor a la opinión ajena.

También señaló que, desde su perspectiva, adoptar actitudes para encajar puede funcionar de manera temporal, pero con el tiempo esas posturas se evidencian.

"Es fácil engañar para encajar, pero les aseguro que eso destiñe muy rápido", escribió.

Mientras La casa de los famosos Colombia avanza, las opiniones continúan creciendo y los televidentes siguen atentos a cualquier actitud que pueda cambiar el curso del reality que se trasmite todos los días a las 8:00 p.m. por Canal RCN.