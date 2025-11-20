Luisa Castro sorprende al mostrar al 'amor de su vida' tras rumores con WestCol

El nombre de la influenciadora Luisa Castro se apoderó de las tendencias recientemente luego de ser vinculada sentimentalmente con el streamer WestCol.

¿Cuál es el 'amor de la vida' de Luisa Castro?

Luisa Castro empezó a ser vinculada con el famoso streamer paisa luego de mostrarse juntos semanas atrás en diferentes eventos públicos y redes sociales.

La creadora de contenido precisamente en medio de este fuerte rumor sobre su vida sentimental quiso ser irónica con sus seguidores y compartió un video en el que mostró a su verdadero 'amor de la vida'.

Luisa compartió un video en el que aseguraba que había conocido al amor de su vida en la forma en que menos se lo imaginó, una aspiradora.

Ayer conocí a un amor de la vida. Qué productazo, me puse a trapear a media noche toda la casa jaja, me enamoré de mi aspiradora.

¿Luisa Castro y WestCol son pareja?

La influenciadora con esta jocosa publicación quiso responder a todas las preguntas que ha recibido sobre su vida sentimental en los últimos días tras su viaje con WestCol a Las Vegas, Estados Unidos.

Tras este viaje, Luisa Castro dejó varias fotografías de lo que fue su experiencia en este viaje en donde hicieron un recorrido por un desierto y asistieron a los Latin Grammy.

En las imágenes, la influenciadora se mostró sonriente y cercana con WestCol con quien se la pasó todo el tiempo durante esta experiencia por el desierto y con quien hasta tuvo un gran susto manejando por estos terrenos.

Luisa Castro y WestCol compartieron fotos juntos. (Fotos Freepik)

Precisamente, Luisa le agradeció públicamente a WestCol por este detalle y le expresó todo su cariño.

Sin embargo, hasta el momento ni la influenciadora ni el streamer han confirmado ni negado si sostienen una relación sentimental.

¿Quiénes son las exparejas de Luisa Castro?

Cabe resaltar que, hasta hace unos meses Luisa Castro estaba de novia del reguetonero Reykon con quien sostuvo una relación por varios años, la cual siempre fue alejada de la prensa y redes sociales.

Además, Luisa tuvo una relación años atrás con el influenciador La Liendra, con quien empezó su camino en redes sociales.