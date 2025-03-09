Luis Díaz revela el mensaje que le dejó James Rodríguez tras su fichaje en el Bayern

A pocos días del partido de eliminatorias de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, Luis Díaz concedió una entrevista en la que confesó el mensaje que James Rodríguez le envió tras concretarse su fichaje en el Bayern Múnich.

El traspaso de Díaz al club alemán fue histórico: 75 millones de euros, lo que lo convierte en el tercer fichaje más caro en la historia del Bayern y una de las transferencias más importantes del fútbol alemán en el mercado de fichajes 2025/2026.

Además, es el tercer traspaso colombiano más costoso de la historia y también el tercero más caro en ventas en la historia del Liverpool.

¿Qué le dijo James Rodríguez a Luis Díaz tras su fichaje en el Bayern?

Antes de viajar a Colombia para el partido de eliminatorias que la Selección disputará en Barranquilla, considerada la segunda casa del guajiro, Díaz compartió las palabras que James le dedicó tras su llegada a Alemania.

“James me felicitó por mi fichaje por el Bayern. Me dijo que era el club perfecto para mí y que seguro me sentiría a gusto en Múnich. Me deseó muchos títulos”, contó el extremo colombiano, quien recordó que James también vistió la camiseta bávara en 2017.

¿Qué más dijo Luis Díaz en su entrevista?

En la conversación, Díaz habló de sus orígenes y recordó lo difícil que fue mudarse a Barranquilla cuando apenas daba sus primeros pasos en el fútbol.

“Viví en un barrio bastante peligroso [...] Cada pocos días asaltaban a alguien, había robos e incluso asesinatos [...] El dinero no alcanzaba [...] solo tenía unos pocos miles de pesos al día [...] A veces ni siquiera había suficiente para comer”, confesó.

El jugador también evocó su fichaje por el Junior de Barranquilla y la emoción de ver cumplido el sueño de toda su familia. En esa época, tenía como referentes a jugadores como James Rodríguez, quien brillaba en el Bayern.

A lo largo de su carrera profesional, Díaz ha cosechado títulos en todos los equipos en los que ha jugado. Con el Junior conquistó dos veces la liga colombiana. En 2019 dio el salto a Europa con el FC Porto, donde logró dos dobletes. En 2022 llegó al Liverpool FC, club con el que consiguió todos los títulos nacionales al menos una vez hasta 2025.

Más allá de su éxito en las canchas, Díaz aseguró que mantiene un carácter humilde y familiar:

“Al Luis de diez años le diría que siga siendo tan modesto como es. Y que nunca pierda su voluntad de ganar”, afirmó.

Finalmente, reveló algunos de sus gustos personales. Como buen costeño, confesó que su plato favorito es el “arroz con coco y pescado rojo frito”. Sin embargo, cuando está en La Guajira prefiere el “cordero asado con bolitas de harina de maíz”.