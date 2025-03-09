Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón tras señalar que su hijo es de Westcol

Aida Victoria Merlano se pronunció sobre las declaraciones de Yina Calderón acerca de su hijo Emiliano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano y Yina Calderón
Aida Victoria Merlano le cobntestó a Yina Calderón/Canal RCN/Buen Día, Colombia

La influenciadora Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre las polémicas declaraciones de la empresaria Yina Calderón, en las que sugirió que el hijo de la barranquillera sería de su expareja Westcol y no su esposo, el empresario Juan David Tejada.

Artículos relacionados

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol?

La creadora de contenido decidió aclarar dicha controversia y hablar sobre los rumores que ha desatado la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sobre la paternidad de su pequeño.

Yina Calderón sobre bebe de Aida Merlano

"Yo puse una historia diciendo 'me habrán preñado por inseminación telepática' porque es que los tiempos no dan y de pronto el ladr*n juzga por su condición, ella no sabrá ni quién se la met* ni cuándo, seguro dijo esta también es como yo, pero yo pude haber sido recochera de la pano***, pero sí sé quién me la met* y cuándo", dijo.

Asimismo, señaló en entrevista con Lo sé todo que, ella sabe perfectamente el día en el que la embarazaron, detallando que fue el 30 de octubre del 2024.

Artículos relacionados

De igual manera, indicó que ya está acostumbrada a estar en vuelta en polémicas, así ella no quiera o no las busque, por ello ya no permite que los malos comentarios la afecten.

Cabe recordar que, Juan David Tejada sí le respondió a Yina Calderón tildándola de "basura" al hablar sobre un bebé y una mujer recién parida y señaló que nunca ha dudado o se ha cuestionado sobre su paternidad con el niño.

¿Aida Victoria Merlano está soltera?

La influenciadora no aclaró su situación sentimental luego de Yina Calderón también indicara que presuntamente el hombre le habría sido infiel y ambos habría terminado su relación.

Yina Calderón sobre la relación de Aida Merlano

Sin embargo, Aida Victoria Merlano mencionó que su corazón se encuentra perfectamente, sin esclarecer la polémica.

Artículos relacionados

Por ahora, la barranquillera sigue disfrutando de su maternidad con su bebé, a quien le ha ocultado su rostro públicamente y entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con algunos detalles de esta nueva etapa en su vida y tomando con humor ciertas situaciones a su alrededor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jorge Herrera Talento nacional

Jorge Herrera recordó en 'Buen Día, Colombia' la despedida de David Sanín en MasterChef: "Es muy sensible"

Jorge Herrera recordó la reacción de David Sanín tras su salida de MasterChef y ser parte del elenco de ‘Betty la fea’.

Karina García, Altafulla Karina García

Así la mamá de Karina García demostró que quiere a Altafulla: "Por aquí los espero"

La mamá de Karina García sabe de Altafulla e incluso reveló lo que hace por el cantante barranquillero.

Cintia Cossio dio a luz Cintia Cossio

Nació el bebé de Cintia Cossio, aquí las fotos del parto

Cintia Cossio reveló emotivas fotos del parto de su hijo Lucca y conmovió a todos sus seguidores.

Lo más superlike

La princesa Diana sigue inspirando a millones de personas en el mundo Viral

La cápsula del tiempo de la princesa Diana fue abierta antes de lo previsto ¿Qué tesoros guardaba en su interior?

La cápsula del tiempo de Diana de Gales fue abierta en Londres tras 30 años, revelando objetos que reflejan su legado humanitario.

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "pu** mantenido"

Repetir patrones de pareja es más común de lo que imaginamos, según expertos. Salud

¿Por qué siempre te enamoras de alguien que se parece a tu ex? Esto dice la psicología

Reacción de Karen Sevillano¿Qué Hay pa’ Dañar? Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó al estreno de ¿Qué hay pa’ dañar?, el nuevo programa de Canal RCN

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe