Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón tras señalar que su hijo es de Westcol

La influenciadora Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre las polémicas declaraciones de la empresaria Yina Calderón, en las que sugirió que el hijo de la barranquillera sería de su expareja Westcol y no su esposo, el empresario Juan David Tejada.

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol?

La creadora de contenido decidió aclarar dicha controversia y hablar sobre los rumores que ha desatado la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sobre la paternidad de su pequeño.

"Yo puse una historia diciendo 'me habrán preñado por inseminación telepática' porque es que los tiempos no dan y de pronto el ladr*n juzga por su condición, ella no sabrá ni quién se la met* ni cuándo, seguro dijo esta también es como yo, pero yo pude haber sido recochera de la pano***, pero sí sé quién me la met* y cuándo", dijo.

Asimismo, señaló en entrevista con Lo sé todo que, ella sabe perfectamente el día en el que la embarazaron, detallando que fue el 30 de octubre del 2024.

De igual manera, indicó que ya está acostumbrada a estar en vuelta en polémicas, así ella no quiera o no las busque, por ello ya no permite que los malos comentarios la afecten.

Cabe recordar que, Juan David Tejada sí le respondió a Yina Calderón tildándola de "basura" al hablar sobre un bebé y una mujer recién parida y señaló que nunca ha dudado o se ha cuestionado sobre su paternidad con el niño.

¿Aida Victoria Merlano está soltera?

La influenciadora no aclaró su situación sentimental luego de Yina Calderón también indicara que presuntamente el hombre le habría sido infiel y ambos habría terminado su relación.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano mencionó que su corazón se encuentra perfectamente, sin esclarecer la polémica.

Por ahora, la barranquillera sigue disfrutando de su maternidad con su bebé, a quien le ha ocultado su rostro públicamente y entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con algunos detalles de esta nueva etapa en su vida y tomando con humor ciertas situaciones a su alrededor.