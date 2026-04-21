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Reconocido cantante cercano a Yeison Jiménez habló sobre el fallecimiento de su hija

Reconocido cantante cercano a Yeison Jiménez volvió a referirse al fallecimiento de su hija, un hecho que ha marcado su vida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luis Ángel ‘El Flaco’ habló del doloroso fallecimiento de su hija y conmovió a muchos
Luis Ángel ‘El Flaco’ habló del doloroso fallecimiento de su hija y conmovió a muchos. (Foto Canal RCN | Freepik).

Luis Ángel ‘El Flaco’, reconocido cantante mexicano cercano a Yeison Jiménez volvió a referirse tres años después sobre el fallecimiento de su hija, un hecho que generó gran conmoción entre sus seguidores y el mundo de la música popular. En sus declaraciones, el artista compartió cómo ha enfrentado este difícil momento personal y el impacto que ha tenido en su vida y carrera en los últimos años.

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¿Qué dijo Luis Ángel ‘El Flaco’ sobre el fallecimiento de su hija?

En conversación en el podcast ‘Con Melo Montoya’ Ángel ‘El Flaco’ mencionó que la pérdida de su hija María Fernanda fue uno de los momentos más difíciles de su vida y la de su familia. El reconocido artista, quien pasó por un nuevo luto con el fallecimiento de Yeison Jiménez en enero del presente año, mencionó que hace mucho tiempo no se sentía sensible al tocar este tema debido a que ya había vivido su duelo durante los últimos tres años.

Cercano a Yeison Jiménez, Luis Ángel ‘El Flaco’ recordó la muerte de su hija
Cercano a Yeison Jiménez, Luis Ángel ‘El Flaco’ recordó la muerte de su hija. (Foto AFP: JC Olivera).

El cantante explicó que todo este proceso lo llevó a continuar con su vida mientras sanaba el dolor que representaba la pérdida de su hija.

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“Tenía ratito que la recordaba y no me llegaba el sentimiento, porque ya viví muchos procesos de la pérdida de ella… Ha sido uno de los momentos más difíciles, de las pérdidas más dolorosas para la familia, pero así… se sobrevive”

El artista también hizo énfasis en que aunque María Fernanda no era su hija de sangre, sí fue parte importante de su vida, pues su relación inició cuando ella tenía apenas un año. Esto debido a que recibió muchas críticas cuando la mujer falleció.

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“Sí a mí me dolió, no es ni una fracción de lo que yo creo que le pudo doler a su mamá que la tuvo en el vientre, y voy a esto, porque a lo mejor muchos padres están en la misma situación que yo me encuentro… que aprenden a amar a personas que no los une la sangre, pero sí los une el amor”.

Además de esto, el artista enseñó que desde que ocurrió la tragedia lleva consigo un escapulario en el que una foto de ella se encuentra en su interior.

¿Cómo falleció la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’?

María Fernanda falleció a los 21 años el 14 de agosto de 2023. La joven fue arrastrada por la corriente durante la madrugada de ese día en Playa Cerritos, Mazatlán. Pese a los intentos de rescate, no sobrevivió.

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