Luis Alfonso habló sobre la dura historia de infancia que lo marcó de por vida

Luis Alfonso, conocido como “El Señorazo” es una de las voces más destacadas de la música popular en Colombia y en esta ocasión abrió su corazón durante un reconocido podcast, contando un poco de su vida, especialmente de su infancia.

El artista compartió con sus seguidores que creció enfrentando la pérdida de su padre a muy temprana edad y una serie de situaciones familiares que lo llevaron a trabajar desde niño y construir su propio camino con esfuerzo y resiliencia.

¿Cómo impactó a Luis Alfonso la muerte de su padre?

El cantante tenía un año de vida cuando perdió a su padre en un trágico hecho que dejó una huella en su historia personal, pues la ausencia de su figura paterna marcó el desarrollo de su vida y crecimiento, y aunque guarda pocos recuerdos de él, se convirtió en una de las heridas más profundas de su niñez.

La infancia de Luis Alfonso estuvo marcada por dolor y resiliencia. Hoy, su historia inspira a miles. / Foto: Canal RCN

Con el paso del tiempo su madre decidió rehacer su vida con una nueva pareja, pero lejos de encontrar estabilidad, tanto ella como su hijo vivieron episodios de maltrato, una experiencia dolorosa que Luis Alfonso usó como motor para salir de su hogar aun siendo un niño.

¿Por qué Luis Alfonso empezó a trabajar desde tan pequeño?

La vida le presentó retos desde temprana edad, con apenas cinco años, ya desempeñaba diferentes oficios para sostenerse, mientras muchos niños jugaban a su edad, él se enfrentaba a responsabilidades que lo obligaron a madurar antes de tiempo.

Una etapa que, aunque fue difícil, forjó en él carácter y le enseñó el valor del esfuerzo y la constancia, dos cualidades que hoy tiene como identidad en su rol como artista.

Además, a pesar de las carencias y las humillaciones que vivió, jamás abandonó sus sueños, y poco a poco fue incursionando en la música, lo que se convirtió en su refugio y lo impulsó a seguir hacia adelante incluso cuando las oportunidades parecían escasas.

¿Qué papel juegan hoy los suegros de Luis Alfonso en su vida?

La vida le devolvió algo que le quitó en la infancia y fue gracias a su relación Luisa Fernanda Pulgarín, la madre de sus tres hijos, pues junto a ella encontró a sus suegros y una familia que siempre anheló.

Sus suegros se convirtieron en la familia que siempre soñó. Así es la historia detrás del artista Luis Alfonso. Foto Canal RCN

Para él, se han convertido en figuras paterna y matera que lo han apoyado en todo momento, no solo durante su juventud sino durante su crecimiento personal y artístico, en el que no lo han decepcionado.

Los seguidores de Luis Alfonso no tardaron en reaccionar con mensajes de admiración y respeto por su capacidad de superar la adversidad y transformar el dolor en inspiración y aunque su historia estuvo marcada por la ausencia de sus padres, también es un ejemplo de resiliencia y gratitud hacia quienes se convirtieron en su soporte emocional.