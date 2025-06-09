Así celebró Manuel Medrano los 10 años de carrera musical en Bogotá

Manuel Medrano comenzó su gira en Bogotá, con una propuesta que conmemora una década de carrera artística. El Movistar Arena fue el escenario perfecto para iniciar junto a miles de asistentes una noche cargada de emociones y nostalgia.

Con canciones icónicas, momentos personales y algunas historias inolvidables, Manuel Medrano dejó claro por qué se ha convertido en una de las voces más queridas de Colombia.

¿Cómo fue el inicio del concierto de Manuel Medrano?

La velada comenzó con un relato futurista proyectado en pantalla, en el que Manuel Medrano aparecía como protagonista de una historia visual que introducía el resto del concierto.

Las luces se centraron en el artista a inició con su sencillo “Si pudiera” una de las canciones que marcó su primer álbum y que ya completa diez años sonando en la memoria de todos sus seguidores.

El primer show de Manuel Medrano fue el 5 de septiembre en el Movistar Arena. (Foto de AFP)

El viaje por su trayectoria musical incluía temas como Más allá, La mujer que bota fuego, Bajo el agua y Una y otra vez, interpretándolas con un coro que a todo pulmón demostraban la conexión que el público tiene con Manuel desde hace una década.

¿Qué confesiones compartió Manuel Medrano con el público?

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el cantante detuvo la música para abrir su corazón y expresar su gratitud hacia la ciudad en la que creció y donde comenzó sus primeros pasos como músico.

“Qué privilegio empezar esta gira desde mi casa, desde Bogotá. Ustedes no comprenden lo feliz que me hace haber caminado estas calles con mi guitarra y ahora cantar en esta tarima”, afirmó.

Manuel también compartió un poco sobre su proceso creativo y contó que durante la mayor parte de su carrera escribió canciones dedicadas a mujeres que dejaron huella en su vida y que en esta ocasión, Perfecto decidió escribirla para sí mismo y para sus seguidores.

¿Hubo invitados especiales en el show de Manuel Medrano?

Otro de los asistentes memorables de la noche fue Andrés Cabas, con quien rindió homenaje a la música colombiana interpretando clásicos como La Cadena de Oro y Tu Boca.

Manuel Medrano conquistó Bogotá, así fue su concierto

Una fusión de voces que cautivó al público y que añadió un toque de tradición al repertorio de la velada mágica, una forma de agradecer también la fidelidad de sus seguidores, pues aseguró que durante diez años ha entendido que apenas es el inicio de lo que parece ser una prometedora carrera en la música.