Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así celebró Manuel Medrano los 10 años de carrera musical en Bogotá

Manuel Medrano celebró sus 10 años de carrera en el Movistar Arena con un concierto lleno de nostalgia, confesiones y grandes invitados.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera
Manuel Medrano prepara su concierto en Bogotá por sus 10 años de carrera. (Foto de AFP)

Manuel Medrano comenzó su gira en Bogotá, con una propuesta que conmemora una década de carrera artística. El Movistar Arena fue el escenario perfecto para iniciar junto a miles de asistentes una noche cargada de emociones y nostalgia.

Con canciones icónicas, momentos personales y algunas historias inolvidables, Manuel Medrano dejó claro por qué se ha convertido en una de las voces más queridas de Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el inicio del concierto de Manuel Medrano?

La velada comenzó con un relato futurista proyectado en pantalla, en el que Manuel Medrano aparecía como protagonista de una historia visual que introducía el resto del concierto.

Las luces se centraron en el artista a inició con su sencillo “Si pudiera” una de las canciones que marcó su primer álbum y que ya completa diez años sonando en la memoria de todos sus seguidores.

Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera
El primer show de Manuel Medrano fue el 5 de septiembre en el Movistar Arena. (Foto de AFP)

El viaje por su trayectoria musical incluía temas como Más allá, La mujer que bota fuego, Bajo el agua y Una y otra vez, interpretándolas con un coro que a todo pulmón demostraban la conexión que el público tiene con Manuel desde hace una década.

Artículos relacionados

¿Qué confesiones compartió Manuel Medrano con el público?

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el cantante detuvo la música para abrir su corazón y expresar su gratitud hacia la ciudad en la que creció y donde comenzó sus primeros pasos como músico.

“Qué privilegio empezar esta gira desde mi casa, desde Bogotá. Ustedes no comprenden lo feliz que me hace haber caminado estas calles con mi guitarra y ahora cantar en esta tarima”, afirmó.

Manuel también compartió un poco sobre su proceso creativo y contó que durante la mayor parte de su carrera escribió canciones dedicadas a mujeres que dejaron huella en su vida y que en esta ocasión, Perfecto decidió escribirla para sí mismo y para sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Hubo invitados especiales en el show de Manuel Medrano?

Otro de los asistentes memorables de la noche fue Andrés Cabas, con quien rindió homenaje a la música colombiana interpretando clásicos como La Cadena de Oro y Tu Boca.

Manuel Medrano conquistó Bogotá, así fue su concierto
Manuel Medrano conquistó Bogotá, así fue su concierto

Una fusión de voces que cautivó al público y que añadió un toque de tradición al repertorio de la velada mágica, una forma de agradecer también la fidelidad de sus seguidores, pues aseguró que durante diez años ha entendido que apenas es el inicio de lo que parece ser una prometedora carrera en la música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. La Jesuu

La Jesuu rompió el silencio tras ser acusada de estafa: "siempre he dado la cara"

Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu aclaró que tomará acciones legales por las acusaciones que recibió en los últimos días.

Karen Sevillano, en el After Show de La casa de los famosos Colombia Karen Sevillano

Karen Sevillano se dejó ver con su pelo natural y recibió halagos en redes sociales

Karen Sevillano se mostró sin el cabello planchado y sin las extensiones, revelando una nueva faceta de su belleza natural.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García hizo impactante confesión sobre sus dos embarazos: "perdóname mi reina"

En medio de una entrevista, Karina García abrió su corazón para contar cómo enfrentó el embarazo de sus dos hijos.

Lo más superlike

Actor le habría pedido matrimonio a Wendy Guevara Talento internacional

Famoso actor le habría pedido matrimonio a Wendy Guevara: ¿dijo que sí?

Reconocido actor mexicano le habría pedido matrimonio a Wendy Guevara y le reclama por no defender su compromiso en vivo y en directo.

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen

Valentina Taguado responde a las críticas por su relación con Michelle Rouillard Valentina Taguado

Así respondió Valentina Taguado a las críticas por su relación con Michelle Rouillard

Festival Cordillera 2025 Viral

Festival Cordillera 2025: todo sobre el evento, artistas, horarios y tips para disfrutarlo

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

Karol G hace historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo: así fue su presentación