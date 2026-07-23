Luis Alfonso anunció el lanzamiento de 'Lindo, Lindo', su nuevo trabajo discográfico

Luis Alfonso sorprendió a los seguidores de la música popular cuando anunció el lanzamiento de su nuevo álbum. Además, mencionó algunos detalles sobre la elaboración del disco y el concierto con el que lo promocionaría.

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¿Cuál es el nuevo álbum de Luis Alfonso?

Luis Alfonso, conocido como “El Señorazo”, es un cantante y compositoe de música popular que se ha consolidado como uno de los artistas más exitosos del género gracias a su estilo musical y a sus letras profundas. En pocos años, pasó de presentarse en escenarios pequeños a llenar estadios de las ciudades principales de todo el mundo.

Carrera artística de Luis Alfonso (Foto de Canal RCN)

Su crecimiento exponencial comenzó a finales de la década de 2010 gracias a canciones que se viralizaron en plataformas digitales y redes sociales. Algunos de sus sencillos más famosos hasta el momento son: “Contentoso”, “Chismofilia”, “La ex”, “Mi Palabra Contra La De Ellos”, “La Cantina” y muchas otras.

Hace algunos meses, Luis Alfonso anunció que estaba preparando el sexto álbum de su carrera, al cual nombró “Lindo, Lindo”. A pesar de que el artista no dio muchos detalles alrededor de la composición del disco, si dio señales claras de que estaba muy arraigado a sus raíces antioqueñas.

El pasado 22 de julio, Luis Alfonso hizo oficial el proyecto, presentándolo en todas las plataformas digitales. Además, anunció que tenía colaboraciones con importantes artistas como Jhon Alex Castaño, Piso 21 y The Stallionz.

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¿De qué se trata el nuevo álbum de Luis Alfonso?

A lo largo de las 14 canciones que componen el nuevo álbum de Luis Alfonso, el artista logró demostrar como era su forma de ver el mundo: además, logró tener una conexión única con su lugar de origen, demostrando, quizá, la etapa más alta y madura de su carrera.

Las letras y los ritmos de sus canciones mantienen una esencia cargada de emoción y sentimiento, lo que permite que el público se identifique con ellas con facilidad. Por otro lado, Luis Alfonso reveló la gran cantidad de trabajo y esfuerzo que conllevó la creación de este álbum, demostrando por qué se sigue consolidando como uno de los más importantes del género.

Luis Alfonso lanzó su nuevo álbum de música popular (Foto de Canal RCN)

El lanzamiento de “Lindo, Lindo” llegó acompañado con un atípico concierto que el artista quería hacer; se trataba de un show totalmente gratuito en la Plaza de la Mariposa en Bogotá, un sector que, normalmente, es reconocido por ser peligroso e intimidante, pero que para él significa algo distinto: