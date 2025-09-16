Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lucca, el hijo de La Segura, enternece en redes al ponerse bravo | VIDEO

La Segura reveló que ahora su bebé está experimentando nuevas emociones y lo grabó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Segura
Lucca, el hijo de La Segura, enternece en redes al ponerse bravo | Foto del Canal RCN.

Lucca, el bebé de La Segura e Ignacio Baladán, sigue creciendo y se comunica mediante las emociones.

¿Cómo le ha ido a La Segura siendo mamá?

Desde el pasado 12 de abril, La Segura e Ignacio Baladán le dieron la bienvenida a su bebé, algo que conmocionó a las redes porque se trató de los embarazos más seguidos en redes sociales.

Cuando nació Lucca, la influencer caleña expresó que ser mamá no ha sido una tarea fácil, pero a diferencia de otros rostros de las plataformas digitales, desde que anunció que iba a tener un bebé ha hecho partícipes a todos los que la apoyan.

La Segura
La Segura sigue aprendiendo a ser mamá | Foto del Canal RCN.

Entonces, es común que la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia comparta diversos contenidos de Lucca, los cuales enternecen y terminan siendo replicados de distintas maneras.

¿Cuál es el tierno video del hijo de La Segura poniéndose bravo?

Entre lo más reciente, Natalia Segura, nombre de pila de la influencer, mostró que el pequeño Lucca ya se pone bravo mientras sigue aprendiendo y experimentando del mundo exterior.

La Segura mostró que su bebé ha crecido y eso le ha permitido dejar a un lado los juguetes y conocer los objetos que se encuentran en el hogar.

"¿Por qué se manda esos genios, hijo?... Él está aquí jugando con mis cosas, les voy a contar una cosa: Lucca está en una etapa que le da más curiosidad jugar con las cosas externas a los juguetes, es decir, que quiere tomar todo. Quiere tomar todas mis cosas de maquillaje, se pel3a con ellas... Como que se entretiene mucho más con cositas que yo le pueda pasar", confesó La Segura.

En el clip, se puede ver a Lucca jugando con un elemento de su mamá, mientras se pone bravo y con ese simple gesto enamoró a los internautas.

¿Cómo va la vida de La Segura tras tener a su hijo?

La Segura continúa disfrutando de su etapa de ser mamá primeriza, apoyada de su esposo y familia.

Además, retomó labores y se encuentra en un proceso de cambio físico, pues con el paso del tiempo se prevé que se someta a intervenciones, así lo ha hecho saber en diferentes ocasiones.

La Segura
La Segura retomó labores | Foto del Canal RCN.
