Los padres de Nodal apoyarán a Cazzu frente al permiso de viaje para su nieta Inti

La familia de Christian Nodal busca intervenir en el conflicto con Cazzu para garantizar que la pequeña Inti pueda compartir tiempo en México.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cazzu, Christian Nodal
Cazzu destapó la tensión legal que llegó a tener con el abogado de Christian Nodal | Foto Mireya Acierto / Getty Images via AFP.

La situación entre Christian Nodal y Cazzu sigue generando atención mediática, especialmente tras las declaraciones de la rapera argentina sobre las limitaciones que tendría para viajar con su hija Inti fuera de Argentina.

En medio de este escenario, los nombres de Cristy y Jaime Nodal, Padres del cantante. Comienzan a sonar con fuerza, pues presuntamente estarían intentando mediar para que la pequeña pueda convivir con ellos sin problema.

¿Los padres de Christian Nodal intervendrían en el conflicto con Cazzu?

De acuerdo con versiones difundidas en medios, los abuelos paternos están preocupados porque no pueden ver a su nieta y han mostrado su deseo de acercarse a ella.

Esta situación los ha llevado a buscar un equilibrio entre la cantante argentina y su hijo, con la intención de que la menor pueda desplazarse fuera del país y compartir momentos con su familia mexicana.

¿Qué motiva a los abuelos de Inti a intervenir?

El cariño que los padres de Cristian Nodal expresan por Inti sería la razón detrás de este esfuerzo, pues desde que la pequeña nació ha sido motivo de alegría y orgullo para la familia, lo que explicaría por qué están buscando alivianar el camino para que su nieta pueda viajar.

Cristy y Jaime Nodal expresan preocupación por no poder convivir con su nieta.
Tras la separación, Inti se convierte en el centro de un nuevo conflicto entre Cazzu, Nodal y ahora los abuelos paternos. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

Hoy, además, se ha comentado que la relación entre los abuelos y Cazzu ha sido cercana y cordial, lo que refuerza la idea de que ellos no ven con buenos ojos las supuestas restricciones que impedirían la movilidad de la niña.

La distancia también juega un papel importante, pues mientras caso reside en Argentina y se enfoca en su carrera, la familia de Nadal permanece en México, lo que naturalmente limita a los encuentros con la pequeña. Y ante esa realidad, los padres del cantante tienen el interés de garantizar que hay en Inti pueda visitar a su país paterno con mayor libertad.

¿Qué panorama enfrenta Cazzu tras sus revelaciones?

Hace algunos días, la cantante Argentina compartió en un espacio público su experiencia con el proceso legal relacionado con los permisos de viaje de su hija, una situación que le ha afectado emocionalmente y al narrar lo difícil que ha sido, dejó ver la complejidad de su relación con Cristian Nodal después de la ruptura.

Christian Nodal
Christian Nodal suele tener polémicas | Foto Valerie Macon / AFP.

Hoy ese testimonio abrió un nuevo capítulo en la conversación entre los medios y sus seguidores sobre los derechos parentales y las responsabilidades compartidas tras una separación, y para ella poder desplazarse con su hija sería una necesidad que va más allá de lo artístico, pues implica brindarle la oportunidad de acompañarla en diferentes etapas de su vida profesional y personal.

Mientras tanto, la participación de Cristi y Jaime Nodal está en una discusión que podría marcar un punto de quiebre para la situación entre la cantante argentina y Cristian Nodal, y dependerá de los acuerdos a los que lleguen los involucrados sin embargo lo cierto es que la pequeño Inti se ha convertido en el centro de un debate en el que el amor familiar y las diferencias legales están chocando constantemente.

