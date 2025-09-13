Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Christian Nodal y Ángela Aguilar generan polémica por su fría actitud en un evento público ¿Qué sucedió?

La presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en una gala en CDMX desató críticas por su actitud distante y un gesto de irrespeto al himno.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Christian Nodal, Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar se la pasan de polémica en polémica | Foto Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP.

Los artistas que desde su matrimonio han estado en el centro de la atención mediática fueron protagonistas de un episodio que ha despertado comentarios en torno a su comportamiento y la forma en la que se mostraron frente al público.

¿Qué ocurrió con Christian Nodal y Ángela Aguilar en un evento de alto perfil?

El evento reunía a destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y cultural y se convirtió en el escenario de un momento incómodo cuando la pareja fue observada con una actitud que muchos calificaron como distante.

Hoy su llegada generó mucha expectativa, pero también cierta atención, pues no interactuaron con los demás asistentes en la mesa en la que se encontraban, un detalle aparentemente menor, pero que se transformó en un tema de conversación en redes sociales tras difundirse vídeos de ese momento.

¿Por qué generó polémica la actitud del cantante?

La situación tuvo más impacto cuando en un instante solemne de la gala se entonó el himno nacional y algunos asistentes notaron Christian Nodal no reaccionó con la formalidad de esperada, lo que provocó Que un invitado cercano y le hiciera un recordatorio sobre el respeto a los símbolos patrios.

Christian Nodal, Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar se la pasan de polémica en polémica | Foto Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP.

Este episodio dio mucho de que hablar entre los seguidores del artista sobre los modales y reforzó la percepción de que la pareja no estuvo del todo cómoda en este evento.

Hoy, a pesar de la tensión al principio, Angela Aguilar sí tuvo un momento para brillar en el escenario y con su voz interpretó algunos de los temas que forman parte de su repertorio más sentimental y ganándose aplausos del público.

La situación se tornó aún más delicada durante un instante solemne de la gala. Al entonarse el Himno Nacional, algunos asistentes notaron que el intérprete de regional mexicano no reaccionó con la formalidad esperada, lo que provocó que un invitado cercano le hiciera un recordatorio sobre el respeto a los símbolos patrios.

Este episodio avivó la discusión sobre los llamados “modales” del artista y reforzó la percepción de que la pareja no estuvo del todo cómoda en el evento.

¿Cómo influyó la llegada de Ángela Aguilar y Christian Nodal al evento con un fuerte equipo de seguridad?

Además, otro aspecto que llamó la atención fue la Hf forma en la que llegaron a la gala, pues Cristian Nodal y Ángel Aguilar llegaron de la mano acompañados de un numeroso grupo de guardaespaldas que contrastó con la discreción del resto de los invitados.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Nodal planea casarse por tercera vez con Ángela Aguilar. (Foto Alberto E. Rodríguez / AFP)

Hoy la presencia de al menos 7 personas de seguridad sorprendió a los asistentes del evento, pues participaba en altos funcionarios y figuras públicas que tampoco llegaron con ese nivel de acompañamiento.

La escena de esta pareja, rodeada por un fuerte dispositivo de protección, reforzó la idea de que buscan mantener un perfil reservado y blindado ante la exposición constante. Sin embargo, para algunos fue un despliegue innecesario y terminó de alimentar aún más la polémica.

En conclusión, lo que pudo haber sido una velada tranquila para Cristian Nodal y Ángel Aguilar se convirtió en un tema de conversación de varios factores en la que la percepción de la frialdad y los gestos maleducados lograron ganarse la atención entre todos los seguidores.

