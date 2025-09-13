Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Charlie Sheen regresa a las pantallas con un nuevo mensaje a sus 60 años ¿de qué se trata?

Charlie Sheen, ícono de los 2000, pasó de ganar millones en TV a perderlo casi todo; hoy, sobrio a los 60, busca reconstruir su legado.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Charlie Sheen fue el actor mejor pagado de la TV, pero los excesos lo llevaron a perderlo todo. Hoy busca renacer a los 60.
Charlie Sheen: del éxito millonario a la caída y renacimiento en sus 60 años. Foto AFP/Chris Delmas

Hoy en los en los años 2000, Charlie Sheen, se consolidó como uno de los actores más influyentes y mejor pagados de la televisión estadounidense, su papel en Two and a Half Men no solo obtuvo una fama mundial, sino también ingresos millonarios que lo colocaron en la cúspide de la industria.

Artículos relacionados

¿Cómo llegó Charlie Sheen a lo más alto de la televisión?

Hoy, durante su etapa más exitosa, llegó a cobrar más de 1000000 de dólares por episodio, una cifra que le convirtió en el actor mejor remunerado en la pantalla pequeña y, además, el fenómeno televisivo amplió sus ingresos con giras, generándole millones en mercancía oficial, boletos y participaciones en distintas producciones.

Incluso recibió contratos con otras cadenas y aprovechó el auge de las redes sociales, donde se estima que cobraba miles de dólares por publicaciones patrocinadas en sus cuentas oficiales.

Artículos relacionados

¿Qué lo llevó a perder gran parte de su riqueza?

El actor había reunido una gran fortuna, sin embargo, el éxito económico vino acompañado de un estilo de vida marcado por los excesos y las polémicas, como el consumo de sustancias ilícitas, y los constantes episodios de escándalos personales que lo llevaron a la quiebra.

Charlie Sheen llegó a cobrar más de un millón de dólares por episodio en Two and a Half Men.
Sueldos millonarios, polémicas y una segunda oportunidad: así es el antes y después de Charlie Sheen. Foto Freepik

Incluso estuvo hospitalizado a causa de las crisis emocionales y el descontrol que terminaron afectando significativamente su imagen y reputación dentro de la industria.

A esto se sumaron problemas legales y financieros por los que el actor tuvo que pagar millones de dólares y acumulando una deuda fuerte y perdiendo finalmente su trabajo.

Artículos relacionados

¿Dónde está hoy Charlie Sheen y cómo enfrenta sus 60 años?

A pesar de los errores, Charlie Sheen ha intentado retomar el control de su vida, y a los 60 años celebra estar sobrio desde hace siete años, lo que representa una de sus mayores victorias personales.

Charlie Sheen fue el actor mejor pagado de la TV, pero los excesos lo llevaron a perderlo todo. Hoy busca renacer a los 60.
Charlie Sheen: del éxito millonario a la caída y renacimiento en sus 60 años. Foto AFP/Chris Delmas

Y ahora busca reconstruir su legado como actor desde la reflexión y el aprendizaje, su historia volvió a estar bajo los reflectores gracias al estreno del documental Nombre artístico: Charle Sheen, disponible en Netflix, en el que él mismo repasa sus momentos de gloria y los errores más costosos que pagó por los excesos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló la crisis que vivió y la razón de su ausencia en redes: "Me desbordé en llanto

La actriz Lina Tejeiro habló del proceso tan difícil que experimentó que la alejó de las redes sociales por varios meses.

Churo Díaz habló fuerte y claro sobre los rumores de su muerte. Talento nacional

Reconocido cantante de vallenato rompió el silencio y desmintió rumores sobre su muerte

El cantante vallenato Churo Díaz desmintió con firmeza los rumores sobre su supuesta muerte y confirmó que sigue activo en su carrera.

Lina Tejeiro sobre el precio de la fama Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló por qué se le subió la fama a la cabeza: "Me volví insoportable"

La actriz Lina Tejeiro se sinceró sobre cuando no pudo manejar la fama en los inicios de su carrera actoral.

Lo más superlike

Miss Caquetá y Miss Cauca en Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Miss Cauca y Miss Caquetá lloran al recordar a sus familiares en Miss Universe Colombia, el reality

Marlyn Dinas y Cindy Vásquez abrieron su corazón en Miss Universe Colombia y emocionaron a todos con sus confesiones sobre sus seres queridos.

Karol G tras show en el Vaticano Karol G

Karol G rompió en llanto tras su presentación en el Vaticano

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada