Lorena Altamirano tuvo inconveniente en el aeropuerto previo a su ingreso a La casa de los famosos

Lorena Altamirano, participante elegida por el público para La casa de los famosos Colombia 2026, vivió un inesperado inconveniente en el aeropuerto cuando se dirigía a Bogotá para cumplir compromisos previos a su ingreso al afamado reality del Canal RCN, que dará inicio el próximo lunes 12 de enero por la pantalla chica y con transmisión 24/7 en la app.

¿Cuál fue el inconveniente que tuvo Lorena Altamirano previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lorena Altamirano reveló un inconveniente que tenía en ese preciso momento mientras se encontraba en el aeropuerto lista para tomar un vuelo hacia Bogotá.

Esto fue lo que ocurrió con Lorena Altamirano en el aeropuerto antes del reality. (Foto Canal RCN).

La actriz, quien momentos antes se mostró emocionada por emprender en esta nueva aventura, se vio afectada por un retraso en los vuelos asignados hacia la capital colombiana, por lo que tuvo que esperar más horas de lo previsto para lograr llegar a su destino.

“Les cuento que me retrasaron el vuelo un montó de horas. Mi vuelo era a las 4 p.m. y va a salir a las 8:40 p.m. llevo todo este rato en el aeropuerto, qué pereza esperar tanto tiempo, pero bueno”, comentó la participante.

Sin embargo, aunque había una leve esperanza de abordar el vuelo a dicha hora, no fue así. La actriz mencionó horas más tarde que su vuelo había vuelto a retrasarse. Sin embargo, contra todo pronóstico logró llegar a Bogotá para cumplir con sus compromisos.

¿Cómo fue la despedida de Lorena Altamirano y su esposo, Fernando Solórzano?

Así mismo, la actriz mencionó que su prometido Fernando Solórzano se encontraba con ella en el lugar para acompañarla, y aunque aseguró que esa aún no era su despedida definitiva antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, sí se sentía un poco nostálgica.

“Obviamente estoy con mi negrito que me está acompañando y vean esta no es nuestra despedida final, porque el negrito también va mañana para Bogotá para despedirme allá, pero yo ahorita siento como que no lo voy a volver a ver más”