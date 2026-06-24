David Lorduy Hernández, conocido artísticamente como Lorduy, le puso fin a una de las etapas de su carrera musical y dio a conocer su amplia participación en el género urbano en Colombia.

¿Quién es Lorduy y por qué es conocido?

Lorduy es un compositor, corista y cantante nacido en Medellín, Colombia. A sus 32 años, ha hecho parte de varios proyectos exitosos de la industria, incluyendo colaboraciones y composiciones con artistas de talla nacional e internacional.

El paisa ha logrado consolidarse como uno de los artistas que más participa en la creación de nuevas melodías, ritmos y formas de hacer reguetón, pop latino, R&B y bachata. Desde sus primeros sencillos y letras, ha demostrado tener talento para la música.

¿Con cuáles artistas ha colaborado Lorduy?

Mucho antes de su reconocimiento, Lorduy hizo parte del equipo de trabajo de Karol G, convirtiéndose en una de las piezas más importantes en él.

Lorduy hizo parte del equipo de Karol G (Foto de AFP/Ian Maule)

Además, antes de dedicarse a interpretar canciones, pudo colaborar en la composición de algunos artistas de la industria, incluyendo a:

Maluma

Feid

Myke Towers

Ryan Castro

Nicky Jam

Ozuna

Manuel Turizo

Black Eyed Peas

Zion & Lennox

Otro de los momentos más importantes de la vida de Lorduy fue cuando tomó la decisión de hacer parte de Piso 21, una banda que, para ese momento, se estaba consolidando en la industria. La participación del paisa logró llevar la música de la agrupación a escenarios de América y Europa.

A pesar de que Lorduy duró 6 años en la agrupación, en 2025 tomó la decisión de separarse de ellos.

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¿Por qué Lorduy ya no hace parte de Piso 21?

En repetidas ocasiones, Lorduy expusó que la decisión de separarse de Piso 21 fue debido a que quería iniciar su carrera como solista, presentando sus sencillos “De Nuevo” y “24 de Kilates”.

Lorduy se separó de Piso 21 en el 2025 (Foto de AFP/Giorgio VIERA)

El lanzamiento de sus dos sencillos fue un total éxito, ya que mezclaba la energía del género urbano y las letras románticas que eran propias de su estilo musical. Ese nuevo capítulo de su vida llegó acompañado de muchas personas que le dieron la mano, como Tezzel, un reconocido productor del género.

Hasta el momento, Lorduy ha logrado deslumbrar al público con sus sencillos que son tan buenos como los que alguna vez les compuso a otros artistas.