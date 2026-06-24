Él es Lorduy, la mente detrás de varios éxitos de Karol G, Piso 21 y más artistas del género
Tras escribir para grandes estrellas, Lorduy inicia una nueva era musical para revelar el talento que construyó en su carrera.
David Lorduy Hernández, conocido artísticamente como Lorduy, le puso fin a una de las etapas de su carrera musical y dio a conocer su amplia participación en el género urbano en Colombia.
¿Quién es Lorduy y por qué es conocido?
Lorduy es un compositor, corista y cantante nacido en Medellín, Colombia. A sus 32 años, ha hecho parte de varios proyectos exitosos de la industria, incluyendo colaboraciones y composiciones con artistas de talla nacional e internacional.
El paisa ha logrado consolidarse como uno de los artistas que más participa en la creación de nuevas melodías, ritmos y formas de hacer reguetón, pop latino, R&B y bachata. Desde sus primeros sencillos y letras, ha demostrado tener talento para la música.
¿Con cuáles artistas ha colaborado Lorduy?
Mucho antes de su reconocimiento, Lorduy hizo parte del equipo de trabajo de Karol G, convirtiéndose en una de las piezas más importantes en él.
Además, antes de dedicarse a interpretar canciones, pudo colaborar en la composición de algunos artistas de la industria, incluyendo a:
- Maluma
- Feid
- Myke Towers
- Ryan Castro
- Nicky Jam
- Ozuna
- Manuel Turizo
- Black Eyed Peas
- Zion & Lennox
Otro de los momentos más importantes de la vida de Lorduy fue cuando tomó la decisión de hacer parte de Piso 21, una banda que, para ese momento, se estaba consolidando en la industria. La participación del paisa logró llevar la música de la agrupación a escenarios de América y Europa.
A pesar de que Lorduy duró 6 años en la agrupación, en 2025 tomó la decisión de separarse de ellos.
¿Por qué Lorduy ya no hace parte de Piso 21?
En repetidas ocasiones, Lorduy expusó que la decisión de separarse de Piso 21 fue debido a que quería iniciar su carrera como solista, presentando sus sencillos “De Nuevo” y “24 de Kilates”.
El lanzamiento de sus dos sencillos fue un total éxito, ya que mezclaba la energía del género urbano y las letras románticas que eran propias de su estilo musical. Ese nuevo capítulo de su vida llegó acompañado de muchas personas que le dieron la mano, como Tezzel, un reconocido productor del género.
Hasta el momento, Lorduy ha logrado deslumbrar al público con sus sencillos que son tan buenos como los que alguna vez les compuso a otros artistas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike