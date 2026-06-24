Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Lorduy, la mente detrás de varios éxitos de Karol G, Piso 21 y más artistas del género

Tras escribir para grandes estrellas, Lorduy inicia una nueva era musical para revelar el talento que construyó en su carrera.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Lorduy
Él es Lorduy, un cantautor colombiano

David Lorduy Hernández, conocido artísticamente como Lorduy, le puso fin a una de las etapas de su carrera musical y dio a conocer su amplia participación en el género urbano en Colombia.

¿Quién es Lorduy y por qué es conocido?

Lorduy es un compositor, corista y cantante nacido en Medellín, Colombia. A sus 32 años, ha hecho parte de varios proyectos exitosos de la industria, incluyendo colaboraciones y composiciones con artistas de talla nacional e internacional.

Artículos relacionados

El paisa ha logrado consolidarse como uno de los artistas que más participa en la creación de nuevas melodías, ritmos y formas de hacer reguetón, pop latino, R&B y bachata. Desde sus primeros sencillos y letras, ha demostrado tener talento para la música.

¿Con cuáles artistas ha colaborado Lorduy?

Mucho antes de su reconocimiento, Lorduy hizo parte del equipo de trabajo de Karol G, convirtiéndose en una de las piezas más importantes en él.

Lorduy y Karol G
Lorduy hizo parte del equipo de Karol G (Foto de AFP/Ian Maule)

Además, antes de dedicarse a interpretar canciones, pudo colaborar en la composición de algunos artistas de la industria, incluyendo a:

  • Maluma
  • Feid
  • Myke Towers
  • Ryan Castro
  • Nicky Jam
  • Ozuna
  • Manuel Turizo
  • Black Eyed Peas
  • Zion & Lennox

Otro de los momentos más importantes de la vida de Lorduy fue cuando tomó la decisión de hacer parte de Piso 21, una banda que, para ese momento, se estaba consolidando en la industria. La participación del paisa logró llevar la música de la agrupación a escenarios de América y Europa.

A pesar de que Lorduy duró 6 años en la agrupación, en 2025 tomó la decisión de separarse de ellos.

Artículos relacionados

¿Por qué Lorduy ya no hace parte de Piso 21?

En repetidas ocasiones, Lorduy expusó que la decisión de separarse de Piso 21 fue debido a que quería iniciar su carrera como solista, presentando sus sencillos “De Nuevo” y “24 de Kilates”.

Lorduy en Piso 21
Lorduy se separó de Piso 21 en el 2025 (Foto de AFP/Giorgio VIERA)

El lanzamiento de sus dos sencillos fue un total éxito, ya que mezclaba la energía del género urbano y las letras románticas que eran propias de su estilo musical. Ese nuevo capítulo de su vida llegó acompañado de muchas personas que le dieron la mano, como Tezzel, un reconocido productor del género.

Hasta el momento, Lorduy ha logrado deslumbrar al público con sus sencillos que son tan buenos como los que alguna vez les compuso a otros artistas.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Las palabras que Isabella Vargas compartió tras la confirmación del embarazo de Karina García. Karina García

Isabella dedicó estas palabras a Karina García tras anunciar su embarazo; esto le dijo a su mamá

Isabella Vargas reaccionó al embarazo de Karina García con un emotivo mensaje por la llegada del bebé.

El detalle que hizo cambiar de opinión a Karina García sobre el fotógrafo de su embarazo Karina García

Karina García confiesa que no le tenía fe al fotógrafo del anuncio de su embarazo, ¿qué pasó?

Karina García explicó la razón por la que cambió de opinión sobre el trabajo del fotógrafo que inmortalizó su tercer embarazo.

James Rodríguez James Rodríguez

James Rodríguez envió un mensaje a sus compañeros tras el triunfo ante RD Congo: esto dijo

El capitán de la Tricolor sorprendió con unas palabras a sus compañeros de equipo y para los hinchas tras la clasificatoria a la siguiente fase.

Lo más superlike

Abducción alienígena en el partido de Brasil Mundial de fútbol

Los mejores memes que dejó la predicción de una abducción alienígena en el partido de Brasil

Los memes inundaron las redes luego de la supuesta abducción extraterrestre en el Brasil vs. Escocia, pero si hubo un terremoto.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación