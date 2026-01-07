Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi habló sin solemnidad sobre su vínculo con Bad Bunny y reflexionó sobre cómo el fútbol y la música se cruzan en la cultura actual.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones.
Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones. Foto AFPKEVIN WINTER//Luis ROBAYO

Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas al abrir una ventana a su mundo personal y hablar con naturalidad sobre su relación de amistad con Bad Bunny.

¿Cómo percibe Lionel Messi el fenómeno de Bad Bunny?

Durante la conversación, Messi no dudó en calificar a Bad Bunny como un verdadero fenómeno global, para el futbolista, el éxito del cantante puertorriqueño no responde únicamente a modas pasajeras, sino a una conexión real con distintas generaciones y culturas.

Lionel Messi, jugador de la selección Argentina
Messi y Bad Bunny trabajaron juntos en una campaña publicitaria internacional. (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Messi explicó que en su teléfono tiene contacto con varias figuras reconocidas del entretenimiento, y entre esos nombres está el de Benito Martínez, nombre real del artista, lejos de mostrarse impresionado, el rosarino habló del cantante con respeto y admiración, destacando cómo ha sabido convertirse en una referencia mundial desde la música latina.

¿Messi sabe cuándo Bad Bunny lo menciona en sus canciones?

El futbolista explicó que esas menciones surgen de manera espontánea y que él suele enterarse después, muchas veces por comentarios de su entorno cercano, Messi recordó que ha tenido la oportunidad de compartir espacio con el artista, incluso trabajando juntos en un proyecto publicitario para una reconocida marca deportiva.

 

Ese encuentro permitió que se conocieran más y con el paso del tiempo, volvieron a coincidir y mantuvieron contacto a través de mensajes, consolidando una relación cordial y relajada.

Y confesó que le resulta agradable que su nombre aparezca en canciones tan populares, pues forma parte de una cultura compartida en la que el fútbol y la música se mezclan constantemente, especialmente en Latinoamérica.

¿Qué significa para Messi estar presente en la cultura musical?

Lionel Messi también reflexionó sobre lo curioso que resulta verse reflejado en letras que escuchan millones de personas alrededor del mundo, reconoció que no siempre recuerda el momento exacto en el que comenzaron esas referencias, pero asume que su figura trascendió el deporte para instalarse en otros ámbitos culturales.

Yassine Cheuko, el inseparable guardaespaldas de Lionel Messi, saltó al terreno de juego para apartar a varios jugadores del equipo mexicano que rodeaban al astro argentino.
Messi reconoce con humor su presencia en la cultura musical latina. Foto AFP/ by Alain JOCARD

Sobrinos y personas cercanas suelen estar atentos a los nuevos lanzamientos y, en muchas ocasiones, son ellos quienes le hacen notar que su nombre aparece en alguna canción, para Messi, estos detalles se viven con naturalidad y hasta con humor.

Para él, que Bad Bunny lo nombre en sus canciones no es un trofeo más, sino una señal de cómo el fútbol y la música dialogan constantemente, creando puentes que trascienden idiomas, escenarios y generaciones.

