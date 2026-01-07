Lionel Messi revela la estricta regla que Antonela impone en su casa y sorprende a sus seguidores

Lionel Messi volvió a abrir la puerta de su vida privada y familiar durante una reciente entrevista con un medio argentino.

El capitán de la Selección Argentina habló de su presente, de su rutina, de su personalidad fuera de la cancha y, especialmente, de una regla doméstica que su esposa, Antonela Roccuzzo, mantiene con absoluta firmeza dentro de su hogar.

La confesión llamó la atención de los seguidores, no solo por lo que implica, sino por la paradoja que representa tratándose del mejor jugador del mundo.

¿Qué prohíbe Antonela en su casa junto a Messi?

Messi, quien suele ser reservado con su vida privada, se mostró relajado y sincero al abordar temas familiares.

Entre risas, contó que Antonela tiene una prohibición clara en la casa que comparten con sus tres hijos: no se puede jugar con pelotas adentro.

Aunque parece una norma común en muchos hogares, los fanáticos no tardaron en reaccionar por lo irónico que resulta que el futbolista que ha ganado todo tenga restringido justamente el uso del balón en su vivienda.

Messi explicó que la regla aplica para él y también para sus hijos. A pesar de que el fútbol forma parte de su vida diaria, dentro de la casa la pelota no es bienvenida.

“Dentro de la casa Antonela no nos deja jugar, porque mucho quilombo no se puede hacer”, confesó entre risas, dejando claro que la determinación de su esposa es estricta.

Muchos de sus seguidores entienderon el motivo de la norma: los golpes, ruidos y posibles accidentes con objetos del hogar, algo que es común dentro de reglas de otras casas. Sin embargo, Messi admitió que la situación se vuelve especialmente curiosa considerando que toda su carrera profesional gira alrededor de una pelota.

Por esa razón, cuando aparecen videos de él jugando con sus hijos, siempre están en el jardín o en el patio, y no dentro de la vivienda. De esta manera, cumplen la orden de Antonella y evitan desorden y posibles daños.

También contó que sus hijos aman el fútbol y que en especial Mateo es el más competitivo y enfocado, lo que ha generado momentos muy divertidos dentro de la familia.

Antonela no deja jugar a Messi con pelotas dentro de la casa. (Foto FRANCK FIFE / AFP)

¿Qué más reveló Messi durante la entrevista?

Más allá de esta regla doméstica, Messi aprovechó la conversación para hablar de su forma de ser y de cómo se ve en el futuro.

Reconoció que sueña con tener algún día su propio club, comenzar desde abajo y ayudar a formar jóvenes talentos. La idea de acompañar el crecimiento de nuevos futbolistas le resulta motivadora y cercana a su proceso personal.

Además, sorprendió al admitir que se considera una persona “rara”, tal como lo expresó: disfruta estar solo, mirar partidos y pasar tiempo tranquilo en casa. No es amante de los cambios repentinos ni del desorden y confesó que no le gusta que muevan sus cosas o alteren planes ya establecidos.

Messi también habló de su costado más sensible. Dijo que llora con películas y que se emociona con facilidad, algo que sus seguidores suelen percibir especialmente cuando se trata de la selección o de momentos familiares.

Otro detalle que reveló fue su gusto por TikTok. Contó que a veces termina viendo ediciones hechas con inteligencia artificial y que incluso se encontró con un video donde lo mostraban siendo arrestado, algo que le resultó tan curioso como gracioso.