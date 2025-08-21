Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lindsay Lohan se reencuentra con "Meredith Blake" de Juego de Gemelas tras 27 años en premier de Disney

Lindsay Lohan se reunió con Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix, sus compañeras de Juego de Gemelas, durante la premier de Disney.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Lindsay Lohan se reencuentra con actrices de Juego de Gemelas
Lindsay Lohan se reunió con Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix / (Foto de AFP)

La premier de Otro viernes de locos en Los Ángeles no solo marcó el esperado regreso de Lindsay Lohan a la gran pantalla, también regaló a los fans un emotivo reencuentro con dos actrices importantes de Juego de Gemelas, la película de Disney.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de las estrellas de Juego de Gemelas?

El pasado martes, el Capitan Theatre de Los Ángeles se convirtió en escenario de un momento cargado de nostalgia. Lindsay Lohan posó junto a Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix, quienes interpretaron a Chessy y Meredith Blake en la icónica cinta de 1998.

Lindsay Lohan posó junto a Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix
Lindsay Lohan se reencontró con Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix / (Foto de AFP)

Entre risas, abrazos y fotografías, las actrices recordaron la experiencia que marcó a toda una generación. Elaine Hendrix, quien participó en la premier con una breve aparición en la nueva película, señaló que a pesar de los años, su relación con Lohan ha permanecido cercana.

Según contó a Entertainment Weekly, han buscado mantener el contacto y retomar conversaciones sobre los momentos que compartieron en el rodaje original.

"He podido verla en persona, pasamos mucho tiempo juntas en el set, recordando viejos tiempos y actualizándonos. Ahora somos más sinceras en mantenernos en contacto"

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el regreso de Lindsay Lohan a Hollywood?

Tras años alejada de los grandes estrenos, Lindsay Lohan ha retomado con fuerza su carrera. Después de protagonizar comedias románticas como: Navidad de golpe (2022) y Un deseo irlandés (2024), ahora vuelve a la pantalla grande con Otro viernes de locos.

En esta secuela interpreta a Anna Coleman, su personaje de 2003, pero en una nueva etapa de vida como madre. Su presencia en la alfombra roja, junto a sus excompañeras de Juego de Gemelas, no solo generó expectación mediática, también confirmó que atraviesa un resurgimiento profesional que entusiasma a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Dónde están hoy las actrices de Juego de Gemelas?

Aunque han pasado casi tres décadas desde que compartieron pantalla en Juego de Gemelas, tanto Lisa Ann Walter como Elaine Hendrix han sabido mantenerse vigentes en la industria.

Walter actúa en la serie Colegio Abbott, renovada para una cuarta temporada, un proyecto que le ha dado estabilidad en su carrera. Además, ha expresado su interés en un remake de Tú a Londres y yo a California, "siempre y cuando Lindsay Lohan también forme parte del proyecto".

Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix siguen vigentes en la industria del cine
Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix continúan en la industria del cine / (Foto de AFP)

Por su parte, Hendrix sigue siendo recordada como la inolvidable Meredith Blake, aunque su trayectoria abarca mucho más. Se ha consolidado como una actriz versátil y ha sumado su voz a campañas en defensa de los animales. Su cameo en Otro viernes de locos fue celebrado por los seguidores de Juego de Gemelas, que disfrutaron verla otra vez junto a Lohan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Falleció Carlos 'Cerdo' Molina Talento nacional

¡Luto en la televisión! Falleció el actor y humorista Carlos ‘Cerdo’ Molina: esto se sabe

Colombia despide a Carlos ‘Cerdo’ Molina, reconocido humorista que con su carisma y ocurrencias conquistó a varias generaciones.

Karina García Karina García

Karina García muestra su entrenamiento previo al ring con Karely Ruíz, ¿cómo ha sido su avance?

A través de redes sociales, Karina García ha revelado cómo se ha preparado físicamente para el combate con Karely Ruíz.

Excoreógrafa de Shakira reveló por qué no quiso seguir trabajando con la cantante Shakira

Excoreógrafa de Shakira reveló las verdaderas razones por las que no quiso seguir con la cantante

Chiqui Martí reveló por qué tomó la decisión de no seguir trabajando con Shakira durante la preparación del videoclip 'Rabiosa'.

Lo más superlike

Talento internacional

Millie Bobby Brown de 'Stranger Things' y Jake Bongiovi son padres, ¿cómo viven esta etapa?

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comparten la alegría de convertirse en padres y comenzar un nuevo ciclo en sus vidas.

Yessi Villa interpretó ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador Viral

Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Ejercicio según la edad Salud

¿Cuánto tiempo de ejercicio hay que hacer según la edad?, la respuesta para una buena salud

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025