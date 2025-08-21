La premier de Otro viernes de locos en Los Ángeles no solo marcó el esperado regreso de Lindsay Lohan a la gran pantalla, también regaló a los fans un emotivo reencuentro con dos actrices importantes de Juego de Gemelas, la película de Disney.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

¿Cómo fue el reencuentro de las estrellas de Juego de Gemelas?

El pasado martes, el Capitan Theatre de Los Ángeles se convirtió en escenario de un momento cargado de nostalgia. Lindsay Lohan posó junto a Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix, quienes interpretaron a Chessy y Meredith Blake en la icónica cinta de 1998.

Lindsay Lohan se reencontró con Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix / (Foto de AFP)

Entre risas, abrazos y fotografías, las actrices recordaron la experiencia que marcó a toda una generación. Elaine Hendrix, quien participó en la premier con una breve aparición en la nueva película, señaló que a pesar de los años, su relación con Lohan ha permanecido cercana.

Según contó a Entertainment Weekly, han buscado mantener el contacto y retomar conversaciones sobre los momentos que compartieron en el rodaje original.

"He podido verla en persona, pasamos mucho tiempo juntas en el set, recordando viejos tiempos y actualizándonos. Ahora somos más sinceras en mantenernos en contacto"

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

¿Cómo ha sido el regreso de Lindsay Lohan a Hollywood?

Tras años alejada de los grandes estrenos, Lindsay Lohan ha retomado con fuerza su carrera. Después de protagonizar comedias románticas como: Navidad de golpe (2022) y Un deseo irlandés (2024), ahora vuelve a la pantalla grande con Otro viernes de locos.

En esta secuela interpreta a Anna Coleman, su personaje de 2003, pero en una nueva etapa de vida como madre. Su presencia en la alfombra roja, junto a sus excompañeras de Juego de Gemelas, no solo generó expectación mediática, también confirmó que atraviesa un resurgimiento profesional que entusiasma a sus seguidores.

Artículos relacionados Disney Jamie Lee Curtis se vuelve tendencia por su apariencia en un video de Disney

¿Dónde están hoy las actrices de Juego de Gemelas?

Aunque han pasado casi tres décadas desde que compartieron pantalla en Juego de Gemelas, tanto Lisa Ann Walter como Elaine Hendrix han sabido mantenerse vigentes en la industria.

Walter actúa en la serie Colegio Abbott, renovada para una cuarta temporada, un proyecto que le ha dado estabilidad en su carrera. Además, ha expresado su interés en un remake de Tú a Londres y yo a California, "siempre y cuando Lindsay Lohan también forme parte del proyecto".

Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix continúan en la industria del cine / (Foto de AFP)

Por su parte, Hendrix sigue siendo recordada como la inolvidable Meredith Blake, aunque su trayectoria abarca mucho más. Se ha consolidado como una actriz versátil y ha sumado su voz a campañas en defensa de los animales. Su cameo en Otro viernes de locos fue celebrado por los seguidores de Juego de Gemelas, que disfrutaron verla otra vez junto a Lohan.