Lina Tejeiro sorprende con un homenaje a Greeicy en medio de una difícil situación familiar

Lina Tejeiro celebró los 33 años de Greeicy con fotos inéditas y un mensaje que emocionó a miles en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Lina Tejeiro felicita a Greeicy por sus cumpleaños 33.
Lina Tejeiro homenajea a Greeicy en el día de su cumpleaños. (Foto de Lina Tejeiro Canal RCN) (Foto de Greeicy Foto de Frazer Harrison/AFP)

Este 30 de octubre, Lina Tejeiro conmovió a sus seguidores al dedicarle un homenaje público a su amiga Greeicy, quien celebró su cumpleaños número 33.

Lina Tejeiro enternece las redes con mensaje de cumpleaños para Greeicy.
Lina Tejeiro y Greeicy llevan 17 años de amistad. (Foto de Lina Tejeiro Canal RCN) (Foto de Greeicy Foto de Giorgio Viera/AFP)

¿Qué publicó Lina Tejeiro por el cumpleaños de Greeicy?

La actriz compartió en Instagram una serie de fotos junto a la cantante en distintas etapas de sus vidas: viajes, conciertos, momentos cotidianos y celebraciones. En todas las fotografías se les ve sonrientes, cercanas y profundamente conectadas.

El mensaje que acompañó la publicación fue una declaración de hermandad. Lina recordó que la vida las cruzó hace 17 años y desde entonces han sido inseparables. En el escrito, Lina expresó que Greeicy ha estado presente en sus momentos más vulnerables.

También la elogió como madre, hija y esposa, y le agradeció por existir y ser parte fundamental de su vida.

“Eres de esas personas que honran la palabra presencia: estás, aunque no digas nada, aunque no haga falta. Eres la mejor amiga, la que escucha, la que entiende sin explicar, la que ama sin condiciones”, escribió Lina Tejeiro en su post.

¿Qué pasó con el papá de Greeicy?

La celebración de Greeicy llega en un momento especial y complejo. Su padre, Luis Alberto Rendón, conocido en el mundo artístico como “El Cachorro”, enfrenta una investigación por unos hechos ocurridos en una finca familiar en Antioquia.

Aunque Greeicy no ha hecho declaraciones directas sobre el caso, semanas atrás compartió un mensaje dedicado a sus padres. En él habló sobre la verdad, la crianza que recibió y el amor que los une.

"Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo M A R A V I L L O S O S que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña. Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D" publicó Greeicy

Pese al contexto, Greeicy ha recibido constantes muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas. Además, ha contado con el respaldo incondicional de personas cercanas como Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro muestra fotos inéditas junto a Greeicy.
Lina Tejeiro resalta las cualidades de su amiga Greeicy con un tierno mensaje en redes sociales, (Foto de Lina Tejeiro Canal RCN) (Foto de Greeicy Foto de Gabe Ginsberg/AFP)
