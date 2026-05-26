Lina Tejeiro reveló si aún convive con sus gatos en medio de su embarazo o se alejó de ellos

La actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro habló recientemente sobre un tema que ha generado curiosidad entre sus seguidores: si continúa conviviendo con sus gatos durante su embarazo. La colombiana aclaró cómo ha cambiado su rutina en casa y si ha tomado decisiones relacionadas con sus mascotas en esta nueva etapa de su vida.

¿Lina Tejeiro no convive con sus gatos desde que supo que estaba embarazada?

Hace pocos días Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores con una emotiva escena en la que uno de sus gatos se encontraba amasando su pancita de embarazo, sin imaginar que esto generaría todo un debate alrededor de esta acción, pues muchos internautas señalaron que la convivencia con gatos no era buena para las embarazadas.

Lina Tejeiro emocionó a sus fans al enseñarles cómo su gato acaricia su panza de embarazada. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

A raíz de esto, en la noche del pasado lunes 25 de mayo, Lina Tejeiro decidió realizar un post en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para expresar su postura frente a los mitos y desinformación que existe frente a la convivencia con animales durante la etapa de gestación.

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La actriz explicó que los gatos no eran peligrosos para el embarazo y que existía una idea equivocada alrededor de la toxoplasmosis. Señaló que esta enfermedad no se transmitía por acariciar a los gatos ni por su pelo, sino únicamente en casos muy específicos, como el contacto con heces de un gato infectado.

También indicó que la toxoplasmosis no era exclusiva de los gatos, ya que podía adquirirse por consumir carne cruda o mal cocida, frutas y verduras mal lavadas o agua contaminada. Además, resaltó que si el gato era doméstico, no cazaba y estaba bien cuidado, el riesgo era muy bajo, con lo que buscaba desmentir el temor hacia los gatos durante el embarazo.

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¿Qué es la toxoplasmosis?

Según información del portal especializado Mayo clinic, la toxoplasmosis es una infección causada por el parásito Toxoplasma gondii, que suele adquirirse al consumir carne poco cocida o por contacto con heces de gato, y puede transmitirse al bebé durante el embarazo.

En la mayoría de los casos no presenta síntomas o solo causa molestias similares a la gripe, aunque puede ser grave en bebés, personas con defensas bajas y mujeres embarazadas, ya que puede provocar aborto espontáneo o malformaciones congénitas.