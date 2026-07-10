Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Jiménez recordó a Yeison Jiménez con emotivo mensaje a seis meses de su muerte

Lina Jiménez homenajeó a su hermano Yeison Jiménez con sentidas palabras tras seis meses de su fallecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje con el que Lina Jiménez homenajeó a Yeison a seis meses de su fallecimiento
El mensaje con el que Lina Jiménez homenajeó a Yeison a seis meses de su fallecimiento. (Foto Canal RCN).

Lina Jiménez conmemoró los seis meses del fallecimiento de su hermano Yeison Jiménez con un sentido homenaje en redes sociales. La hermana del reconocido artista de música popular compartió unas palabras en las que recordó su legado y expresó cómo ha vivido este difícil proceso de duelo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que compartió Lina Jiménez a seis meses de la muerte de Yeison Jiménez?

Este viernes 10 de julio se cumplen seis meses de la muerte del cantante popular Yeison Jiménez y para conmemorar esta dolorosa fecha su hermana Lina compartió un desgarrador mensaje en el que expresó cómo ha vivido su luto.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En la publicación, realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Jiménez expresó que el paso del tiempo no ha disminuido el dolor por la muerte de su hermano.

Artículos relacionados

A seis meses de su fallecimiento, aseguró que su ausencia sigue siendo difícil de afrontar y que extraña momentos cotidianos como su risa, su forma de ser e incluso los regaños que compartían.

"Ya han pasado seis meses sin tu risa, ni tu locura, los regaños y todo cambió ya nada es igual, contigo se fue todo. Y yo acá, tratando de ser fuerte”

Artículos relacionados

Además, confesó que, aunque intenta mantenerse fuerte, por dentro continúa enfrentando un duelo que, según sus palabras, "no para, que no sana, que no entiende”, y que termina avivando su deseo de volver a encontrarse con él algún día y no tener que separarse nuevamente.

“Yo solo le pido a Dios volvernos a ver y que ese día no nos tengamos que separar ya nunca, jamás"

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez sorprendió a los colombianos en la tarde del 10 de enero de 2026, cuando los noticieros nacionales informaron que el cantante de música popular había sufrido un accidente aéreo en el que murieron todos los ocupantes de la aeronave.

Los hechos ocurrieron a cinco minutos del aeropuerto de Paipa, Boyacá, poco después de que la aeronave despegara y no alcanzara suficiente altura, lo que provocó el impacto contra una vereda del sector.

En el accidente fallecieron Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón habló del embarazo de Karola y su respuesta no pasó desapercibida Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó al embarazo de Karola y su opinión causó polémica, ¿Qué dijo?

Yina Calderón reveló si el embarazo de Karola fue al que se refirió recientemente en sus redes sociales.

Yina Calderón habló de la supuesta ruptura de una reconocida pareja colombiana Westcol

Yina Calderón aseguró que una reconocida pareja colombiana habría terminado su relación

Yina Calderón aseguró que una reconocida pareja del entretenimiento colombiano habría terminado su relación.

Beba de la Cruz y Valentino Lázaro Valentino Lázaro

Beba habló sobre la salud de Valentino tras terminar en urgencias: "Enviémosle energía"

Beba se refirió a la salud de Valentino, quien fue atendido en urgencias después de celebrar su cumpleaños.

Lo más superlike

Hermana de Haaland cautivó las redes con una foto desde un paradisíaco destino Mundial de fútbol

Hermana de Haaland cautiva las redes con foto desde una famosa playa latinoamericana

Hermana del goleador noruego, Erling Haaland cautivó a los latinoamericanos tras visita en una famosa playa.

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido