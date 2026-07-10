Lina Jiménez recordó a Yeison Jiménez con emotivo mensaje a seis meses de su muerte

Lina Jiménez conmemoró los seis meses del fallecimiento de su hermano Yeison Jiménez con un sentido homenaje en redes sociales. La hermana del reconocido artista de música popular compartió unas palabras en las que recordó su legado y expresó cómo ha vivido este difícil proceso de duelo.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Lina Jiménez a seis meses de la muerte de Yeison Jiménez?

Este viernes 10 de julio se cumplen seis meses de la muerte del cantante popular Yeison Jiménez y para conmemorar esta dolorosa fecha su hermana Lina compartió un desgarrador mensaje en el que expresó cómo ha vivido su luto.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En la publicación, realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Jiménez expresó que el paso del tiempo no ha disminuido el dolor por la muerte de su hermano.

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A seis meses de su fallecimiento, aseguró que su ausencia sigue siendo difícil de afrontar y que extraña momentos cotidianos como su risa, su forma de ser e incluso los regaños que compartían.

"Ya han pasado seis meses sin tu risa, ni tu locura, los regaños y todo cambió ya nada es igual, contigo se fue todo. Y yo acá, tratando de ser fuerte”

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Además, confesó que, aunque intenta mantenerse fuerte, por dentro continúa enfrentando un duelo que, según sus palabras, "no para, que no sana, que no entiende”, y que termina avivando su deseo de volver a encontrarse con él algún día y no tener que separarse nuevamente.

“Yo solo le pido a Dios volvernos a ver y que ese día no nos tengamos que separar ya nunca, jamás"

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez sorprendió a los colombianos en la tarde del 10 de enero de 2026, cuando los noticieros nacionales informaron que el cantante de música popular había sufrido un accidente aéreo en el que murieron todos los ocupantes de la aeronave.

Los hechos ocurrieron a cinco minutos del aeropuerto de Paipa, Boyacá, poco después de que la aeronave despegara y no alcanzara suficiente altura, lo que provocó el impacto contra una vereda del sector.

En el accidente fallecieron Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.