Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

La discusión entre Lily Díaz, hermana de Martín Elías y Dayana Jaimes se convirtió en tendencia con miles de memes y reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Memes de la disputa entre Lily Díaz y Dayana Jaimes
Betsy Liliana y Dayana Jaimes: los memes que encendieron las redes. (Foto: AFP)

La recién disputa entre Betsy Liliana, madre de Lily Díaz, y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, se convirtió en el nuevo tema de conversación en redes sociales.

¿Por qué Betsy Liliana generó tantas reacciones en redes tras discusión entre Lily Díaz y Dayana Jaimes?

Las plataformas digitales se llenaron de memes y reacciones tras difundirse un video con declaraciones de Betsy comparando a Dayana Jaimes con la mascota de una popular empresa de transporte nacional.

Todo comenzó cuando salieron a la luz imágenes que vinculaban sentimentalmente al esposo de Lily Díaz con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías.

En respuesta, Betsy publicó una serie de mensajes donde expresaba su molestia y defendió públicamente a su hija, lo que generó una ola de reacciones en redes como X. Las frases más comentadas fueron replicadas por miles de usuarios que no tardaron en convertirlas en contenido humorístico.

En cuestión de horas, extractos de video circularon por X, TikTok y Facebook, donde los usuarios recrearon la escena con subtítulos, audios editados y memes que mezclaban ironía y referencias culturales.

Algunos por su forma de hablar; otros usaron sus expresiones para crear plantillas virales que se compartieron sin parar.

Sin duda los comentarios estaban divididos entre quienes apoyaron la postura de Betsy, madre de Luly Díaz y quienes defendieron a Dayana Jaimes.

Sin embargo, la mayoría aprovechó el momento para sumarse al humor colectivo.

“Betsy Liliana entrando a las redes a poner orden”, escribió una usuaria junto a la imagen de una heroína de acción.

Otra publicó una foto de un perro con la frase “viendo el conflicto desde la barrera”, lo que provocó miles de reacciones y compartidos.

¿Qué decían los mensajes de Betsy Liliana tras la polémica entre Lily Díaz y Dayana Jaimes?

La polémica comenzó luego de que Lily, hermana de Martín Elías, revelara unos audios en los que supuestamente Dayana Jaimes, su excuñada, habría emitido comentarios ofensivos hacia ella. En dichos audios, Jaimes habría afirmado:

“Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”.

En respuesta, Betsy Liliana, conocida por haber sido pareja de Diomedes Díaz, compartió varios mensajes en su cuenta de Instagram, defendiendo a su hija y dejando clara su postura. Entre ellos escribió:

“Lilianita, mi primogénita, lo que es con Lily es conmigo. Ahora la que va a hablar soy yo”.

