Lily Díaz, hija de Diomedes, defendió a su familia tras polémica con Dayana Jaimes: “Tengo valores”

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, defendió el nombre de su familia tras reciente polémica con Dayana Jaimes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lily Díaz, hija de Diomedes defendió a su familia tras polémica con Dayana Jaimes
¿Por qué se presentó una polémica entre Lily Díaz y Dayana Jaimes? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, los nombres de Dayana Jaimes y Liliana Díaz, han acaparado la atención mediática de los internautas al compartir varias diferencias tras unos audios que salieron a la luz a través de las diferentes plataformas digitales.

Además, Lily Díaz dividió varios comentarios por parte de sus seguidores tras revelar que Dayana Jaimes le escribió mediante un número desconocido acerca del presunto involucramiento amoroso con su expareja Evelio Escorcia, enviándole varios audios.

¿Qué audios filtró Lily Díaz de Dayana Jaimes en sus redes sociales?

Cabe destacar que la hermana de Martín Elías, Lily Díaz, se pronunció recientemente a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 948 mil seguidores, donde destapó los audios recibidos por parte de Dayana Jaimes.

Lily Díaz, hija de Diomedes defendió a su familia tras polémica con Dayana Jaimes
¿Qué audios salieron a la luz de Dayana Jaimes a Lily Díaz? | AFP: STR

En los audios filtrados, Dayana Jaimes le anuncia a Lily que siempre será la viuda de Martín Elías, tras varios rumores compartidos mediante las diferentes plataformas digitales.

Así también, la polémica fue revelada hace un largo periodo de tiempo en el que se revelaron varias suposiciones generadas por parte de internautas en las que se involucraba en el pasado a Dayana Jaimes con Evelio.

Entre tanto, Dayana Jaimes compartió mediante sus redes sociales que tomará acciones legales en contra de Lily tras la información que se hizo pública en la que reveló que los audios están alterados. Sin embargo, expresó que no siente arrepentimiento alguno a causa de todo lo que salió a la luz.

¿Qué fotografía compartió Lily Díaz junto a Diomedes Díaz al defender a su familia?

En medio de la reciente polémica en la que muchos internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes redes sociales, Lily Díaz llevó en alto el nombre de su familia, al compartir una fotografía de su padre, el recordado Diomedes Díaz:

“Nuestras raíces son de gente humilde, noble, carismática y llena de valores. Y se allí, nació el más gran de la música vallenata”, añadió Lily en la descripción de la publicación.

Por el momento, los navegantes han compartido una serie de suposiciones acerca de la reciente polémica presentada entre Dayana Jaimes y Lily Díaz, quienes han estado bajo el ojo del huracán tras los rumores presentados por Evelio, expareja de la hija de Diomedes Díaz.

Lily Díaz, hija de Diomedes defendió a su familia tras polémica con Dayana Jaimes
Lili Díaz recordó a su padre con esta emotiva fotografía. | Foto: Canal RCN
