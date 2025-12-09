Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks, cinco años después de su divorcio con Miley Cyrus

A cinco años de haberse divorciado de la cantante Miley Cyrus, el actor australiano Liam Hemsworth sorprendió al mundo al revelar que contraería nupcias con la modelo y actriz Gabriella Brooks.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano tras luchar contra fuerte enfermedad

¿Cómo dieron a conocer su compromiso Liam Hemsworth y Gabriella Brooks?

A través de una serie de fotos en blanco y negro, la joven modelo mostró en su cuenta de Instagram el anillo de compromiso que le entregó Liam, protagonista de 'Una aventura en Marruecos'.

Las imágenes, que ya superan los 25 mil likes y miles de comentarios, capturan a la pareja australiana posando con afecto mientras la actriz de 29 años luce su deslumbrante anillo.

En la segunda foto, un hermoso atardecer frente al océano sugiere que quizá fue allí donde celebraron su compromiso. Y en la última instantánea, la mano de Brooks reposa sobre la cama mostrando el brillante diamante.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? Esto se sabe

¿Cómo comenzó la relación entre Liam Hemsworth y Gabriella Brooks?

A tan solo unos meses de su separación con la cantante estadounidense Miley Cyrus, el actor comenzó a ser visto en cenas familiares con Gabriella y en diversos eventos donde la pareja no pasaba desapercibida.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks, desde que anunciaron su relación, se han dejado ver en diversos eventos. (Foto: AFP/ Angela Weiss)

Aunque se mantuvieron alejados del foco mediático durante un tiempo, fue hasta 2021 que hicieron oficial su relación a través de las redes sociales.

Desde entonces, no han dudado en mostrar su noviazgo al mundo, asistiendo juntos a eventos sociales y dejando claro que no temen a las críticas de sus haters.

Ahora, sus fans esperan que la pareja anuncie la fecha oficial de su boda y todos los preparativos que esto conlleva.

Artículos relacionados Selena Gómez Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

¿Por qué terminaron Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron en 2020, poco más de ocho meses después de haberse casado.

Aunque nunca se revelaron todos los detalles, se sabe que diferencias personales y la incompatibilidad de estilos de vida fueron factores determinantes en su separación, incluyendo distintos enfoques sobre la privacidad y las prioridades en sus carreras.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron en febrero de 2020 tras varios rumores. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Además, la constante exposición mediática y la presión de estar bajo los reflectores dificultaron la relación, generando tensión y desgaste emocional.

Ambos reconocieron en entrevistas posteriores que necesitaban tiempo para crecer individualmente, lo que finalmente los llevó a tomar la decisión de terminar el matrimonio y seguir caminos separados.