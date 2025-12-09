Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks, cinco años después de su divorcio con Miley Cyrus

Liam Hemsworth se casará por segunda vez, comprometiéndose con Gabriella Brooks, la australiana que conoció en 2019 tras su separación.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anunciaron su compromiso en redes sociales. (Foto: AFP/ Angela Weiss)

A cinco años de haberse divorciado de la cantante Miley Cyrus, el actor australiano Liam Hemsworth sorprendió al mundo al revelar que contraería nupcias con la modelo y actriz Gabriella Brooks.

Artículos relacionados

¿Cómo dieron a conocer su compromiso Liam Hemsworth y Gabriella Brooks?

A través de una serie de fotos en blanco y negro, la joven modelo mostró en su cuenta de Instagram el anillo de compromiso que le entregó Liam, protagonista de 'Una aventura en Marruecos'.

Las imágenes, que ya superan los 25 mil likes y miles de comentarios, capturan a la pareja australiana posando con afecto mientras la actriz de 29 años luce su deslumbrante anillo.

En la segunda foto, un hermoso atardecer frente al océano sugiere que quizá fue allí donde celebraron su compromiso. Y en la última instantánea, la mano de Brooks reposa sobre la cama mostrando el brillante diamante.

Artículos relacionados

¿Cómo comenzó la relación entre Liam Hemsworth y Gabriella Brooks?

A tan solo unos meses de su separación con la cantante estadounidense Miley Cyrus, el actor comenzó a ser visto en cenas familiares con Gabriella y en diversos eventos donde la pareja no pasaba desapercibida.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks en el estreno en Estados Unidos de "Extraction 2"
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks, desde que anunciaron su relación, se han dejado ver en diversos eventos. (Foto: AFP/ Angela Weiss)

Aunque se mantuvieron alejados del foco mediático durante un tiempo, fue hasta 2021 que hicieron oficial su relación a través de las redes sociales.

Desde entonces, no han dudado en mostrar su noviazgo al mundo, asistiendo juntos a eventos sociales y dejando claro que no temen a las críticas de sus haters.

Ahora, sus fans esperan que la pareja anuncie la fecha oficial de su boda y todos los preparativos que esto conlleva.

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron en 2020, poco más de ocho meses después de haberse casado.

Aunque nunca se revelaron todos los detalles, se sabe que diferencias personales y la incompatibilidad de estilos de vida fueron factores determinantes en su separación, incluyendo distintos enfoques sobre la privacidad y las prioridades en sus carreras.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth Miley Cyrus y Liam Hemsworth en el desfile Primavera Verano 20 de Saint Laurent Mens 2019
Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron en febrero de 2020 tras varios rumores. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Además, la constante exposición mediática y la presión de estar bajo los reflectores dificultaron la relación, generando tensión y desgaste emocional.

Ambos reconocieron en entrevistas posteriores que necesitaban tiempo para crecer individualmente, lo que finalmente los llevó a tomar la decisión de terminar el matrimonio y seguir caminos separados.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alfredo Redes fue víctima de la delincuencia Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue víctima de la delincuencia, ¿qué le pasó?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció lo que le pasó en Cartagena y mostró cómo confrontó a los presuntos delincuentes.

Jessica Cediel asiste a los Latin GRAMMY 2015 Jessica Cediel

Jessica Cediel alarmó a sus seguidores tras aparecer en una camilla hospitalaria

La presentadora Jessica Cediel encendió las alarmas al mostrarse en una camilla de hospital, pero luego llevó calma al hablar de su estado.

Juanes comparte emotiva imagen de su madre y Dante Juanes

Juanes recordó a su difunta madre con una emotiva foto junto a su hijo Dante

A pocos días de la muerte de su madre, Juanes rompió el silencio al compartir un emotivo recuerdo que conmovió a sus fans.

Lo más superlike

Alerta en EE. UU. por bacteria come carne en playas Salud

¿Qué se sabe de la bacteria come carne que preocupa en las playas de Estados Unidos?

La bacteria come carne causa alarma en playas de EE. UU. con casos mortales que investigan expertos.

Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan Viral

¿Qué pasó en el Cristo Redentor? Hombre grabado lanzándose en paracaídas genera polémica

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad