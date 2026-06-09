Lenny Tavárez y Justin Quiles llegan a Bogotá con todos sus éxitos: estos son los detalles

Dos de las voces más destacadas del género urbano en el mundo llegan a Bogotá como parte del “SuperArte Tour”. El público bogotano se ha destacado por ser uno de los más enérgicos y eufóricos con la industria del reguetón y es por ello que Justin Quiles y Lenny Tavárez proponen a la capital como una de las paradas obligatorias en su gira internacional.

Lenny Tavárez y J Quiles presentaron su nueva gira (Foto de Freepik)

¿Cuándo es el concierto de J Quiles y Lenny Tavárez en Bogotá?

Los artistas puerorriqueños se presentarán en el Movistar Arena en Bogotá el próximo 11 de septiembre del 2026 con un concierto que pretende revivir todos los éxitos que han tenido ambos cantantes. Actualmente, la carrera de los artistas se encuentra en uno de los momentos más sólidos, gracias a la larga trayectoria que siguen consolidando y más aún con su junte inesperado.

Justin Quiles, ha logrado posicionar varios álbumes en el número 1 de las listas de Bilboard. Algunos de sus mayores éxitos globales son “Loco por verte”, “Jeans”, “PAM” Y “Ponte pa’ mi”. Lenny Tavárez, por su lado, es considerado como un “hitmaker” tanto por sus propias canciones, como por su rol de compositor para otros artistas como Karol G.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal y Alejandra Salguero se reencontraron y así quedaron captados en VIDEO

¿Por qué Justin Quiles y Lenny Tavárez están haciendo una gira juntos?

J Quiles y Lenny Tavárez hicieron parte de la gran colaboración musical “Los Avengers” o “Los Vengadores”. Es un colectivo de artistas de reguetón y música urbana que se popularizó alrededor del proyecto “The Academy”. Los cantantes que hicieron parte de este proyecto fueron Dalex, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Sech, Dímelo Flow y Feid.

Agrupación de reguetón "The Academy" donde J Quiles y Lenny Tavárez hicieron parte (Foto de AFP/David Becker)

Gracias al gran éxito de la agrupación, lanzaron una secuela llamada “The Academy: Segunda Misión”, aunque Feid ya no hizo parte del regreso en el 2024 debido a su agenda como solista y su gira internacional.

Algunas de las canciones más populares de “The Academy” fueron: “Cuderno”, “Pa’ mi”, “Quizás”, “La Ranger” y “Elegí”, entre muchas otras.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz se pronunció tras su reencuentro con Tebi Bernal: esto contó sobre la charla

Un par de años después, cuando el proyecto ya se había dado por terminado, Lenny Tavárez y Justin Quiles sorprendieron al público al anunciar el “SuperArte Tour” que recorrerá países como México, Chile, Ecuador, Costa Rica, Perú y, por supuesto, Colombia.

La gira internacional tiene como propósito presentar su próximo álbum conjunto: "Superarte". El tour y el disco celebran su larga amistad, su evolución artística y el deseo de consolidar su legado en la música urbana.