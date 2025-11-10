El mundo de la música está en vilo por el estado de salud de Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres. El artista sufrió un accidente que lo tiene actualmente internado en un hospital.

Al confirmarse la noticia, cientos de fans han estado atentos a la evolución de Zion, aunque, tanto él como su familia, han preferido discreción a la hora de revelar alguna novedad.

¿Qué dijo Lennox sobre el accidente que sufrió Zion?

Por varios años, Zion formó una gran dupla musical junto a Lennox, por ende, había mucha expectativa por lo que este dijera. En una entrevista para Buen Día Colombia de RCN, el artista puertorriqueño rompió el silencio y habló de su excompañero de fórmula y colega.

He estado en comunicación con allegados de Zion y me dicen que está teniendo mejoría, está en observación y luego de esta recuperación debe someterse a algunas operaciones. Lo tenemos en oración para que el médico haga su parte y nos traiga a Zion de vuelta pronto

Lennox contó que no conoce con exactitud cómo ocurrió el accidente en el que se vio involucrado su excompañero musical y de paso criticó a internautas que han hecho muchas especulaciones en torno a la salud del cantante de 44 años.

Zion & Lennox pusieron fin a su dúo musical en 2024, tras 20 años de trayectoria juntos. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Veo que muchas redes sociales están subiendo cosas hasta con el velo de luto y entiendo que tienen que dar espacio… Zion lo pidió en su comunicado… deben dar tiempo a que se recupere y los doctores hagan su trabajo, y no llegar a muchas conclusiones, algo que le hace daño a sus familiares y seres queridos. La gente tiene que ser más empática

Zion & Lennox se separaron musicalmente a finales del 2024 tras cantar 20 años juntos y revelaron que lo hacían para centrarse en proyectos personales. En el caso de Zion, está trabajando en su álbum como solista, ‘The Perfect Melody ll’. Lennox ha hecho lo propio y ha buscado explorar nuevos retos y seguir generando más colaboraciones.

En su momento, el círculo de ambos artistas confirmó que no hubo conflictos o situaciones contractuales de por medio y la separación se dio por intereses profesionales y musicales distintos.

¿Cómo fue el accidente que sufrió el artista Zion?

Frente al estado de salud de Zion, su equipo de trabajo emitió un comunicado el pasado 8 de octubre en el que destacó que el artista puertorriqueño “continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control”.

El equipo de trabajo de Zion hizo un llamado a la calma tras levantarse especulaciones en redes sociales. Foto / AFP: Ethan Miller

El comunicado de prensa señaló que “(Zion) se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo música con todos ustedes”.

Adicional, sobre el accidente que sufrió el boricua, según información revelada por el presentador Fernán Vélez, ocurrió cuando él conducía una cuatrimoto, en la que viajaba con otra mujer. Vélez agregó que, en el hecho, Zion registró lesiones en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo.