Lele Pons sorprende con su figura a días de dar a luz a su hija Eloísa

El pasado 26 de julio marcó un capítulo completamente nuevo en la vida de Lele Pons, la influencer y cantante, reconocida por su energía arrolladora en redes sociales, dio la bienvenida a su primera hija, fruto de su relación con el artista puertorriqueño Guaynaa.

¿Cuál fue la publicación de Lele Pons que estremeció a sus seguidores en redes?

Desde ese día, su mundo ha girado en torno al cuidado y bienestar de la pequeña Eloísa, una etapa que la ha llenado de emoción y descubrimientos, y aunque en estos primeros días de maternidad ha decidido mantener un perfil más reservado, compartiendo solo destellos muy seleccionados de su vida familiar.

Entre pañales y sonrisas, Lele Pons reaparece y deja a todos impactados con su recuperación tras convertirse en mamá. /AFP: GIORGIO VIERA

Lele sorprendió recientemente a sus millones de seguidores con unas imágenes que dejaron claro que su recuperación física avanza a pasos agigantados.

En un carrusel de fotografías tomadas en su hogar de Miami, la venezolana de 29 años mostró un contraste impactante, una foto de su etapa de embarazo, con la barriguita, junto a una imagen actual, donde luce un abdomen plano y una figura estilizada.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Lele Pons ante la publicación?

El parecido del atuendo en ambas instantáneas permitió a sus fans apreciar el cambio de manera inmediata, generando asombro y halagos por su tonificado aspecto a tan poco tiempo del parto.

La publicación no pasó desapercibida para Guaynaa, quien no dudó en dejar un comentario cargado de humor y cariño.

Más allá de su recuperación física, Lele Pons vive plenamente su debut en la maternidad, la artista ha confesado que la llegada de Eloísa le ha despertado sentimientos que nunca había experimentado.

“Eloísa, nunca en mi vida había sentido tanto amor y felicidad. Literalmente odio dormir porque la extraño muchísimo”.

Con palabras llenas de ternura, describió a su bebé como hermosa, increíble, fuerte y sana, reflejando la gratitud que siente por esta nueva etapa.

¿Cómo vive Lele Pons su nueva faceta como mamá?

Lejos de los compromisos y la agenda apretada que solía acompañar su carrera, Lele ha optado por saborear cada momento al lado de su hija, ajustándose poco a poco a su nueva rutina.

Sin embargo, su breve reaparición ante el público deja claro que, cuando decida retomar por completo sus proyectos profesionales, lo hará con la misma fuerza que siempre la ha caracterizado.

Lele Pons y Guaynaa anunciaron el nacimiento de su hija Eloísa con emotivas palabras. Foto AFP/Theo Wargo

Entre sonrisas y nuevas experiencias, la creadora de contenido se encuentra disfrutando de un periodo que marcará para siempre su vida, si algo ha demostrado, es que su capacidad para sorprender no se limita a los escenarios o las redes sociales también lo hace en su faceta más real, la de ser mamá.