Le hacen "exorcismo" a Yina Calderón y confiesa su amor por su jefe

La empresaria Yina Calderón protagonizó un divertido momento en La mansión de Luinny junto a varios de sus compañeros.

¿Le hicieron exorcismo a Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido convenció a dos de sus compañeras para que actuaran con ella y le hicieran un supuesto exorcismo para quitarle la brujería que supuestamente le ha hecho su rival Chanel y le saquen todas las malas energías que tiene.

"Sáqueme el espíritu y la brujería", le dice Yina a sus compañeras.

Estás con una escoba y ramas comienzan a gritarle cosas encima, mientras ella se mueve en el piso.

"Salte demonio, sal, pareces una cucaracha, reprenda, levántate espíritu inmundo, llora, grita", le dicen las participantes.

Luego la hacen levantarse y le preguntan quién le gusta y esta reitera que está enamorada de Luinny, el jefe.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el exorcismo que le hicieron a Yina Calderón?

Tras la revelación y el divertido momento, varios fanáticos comentaron y destacaron lo mucho que los hicieron reír con esa actuación y ocurrencias de todas.

Además, algunos detallaron lo fascinados que están con esta nueva faceta de Yina Calderón más divertida y menos villana, pese a los fuertes enfrentamientos que ha tenido con varias de sus compañeras, en especial con La Piry y Chanel, con quien ha pasado los límites en varias ocasiones, tanto así que la producción ha tenido que intervenir.

Por ahora, Yina Calderón sigue cautivando y entreteniendo a sus fanáticos con su participación en la competencia, en la que también se encuentra la influenciadora Karina García, con quien al inicio protagonizó algunas discusiones, pero que en los últimos días ha sido más cordial, tanto así que en medio de tragos terminó abrazándola.

Aunque muchos han sugerido que podrían volver a ser amigas, ambas han indicado que no ven eso como una probabilidad.

Sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellas en el juego, que sigue llamando la atención cada vez más en redes sociales con cada cosa que sucede entre los participantes.