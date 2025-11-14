Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Le hacen "exorcismo" a Yina Calderón y confiesa su amor por su jefe

Yina Calderón protagonizó curioso momento en La mansión de Luinny tras supuesta brujería.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón en La mansión de Luinny
Le hacen exorcismo a Yina Calderón en La mansión de Luinny/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón protagonizó un divertido momento en La mansión de Luinny junto a varios de sus compañeros.

Artículos relacionados

¿Le hicieron exorcismo a Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido convenció a dos de sus compañeras para que actuaran con ella y le hicieran un supuesto exorcismo para quitarle la brujería que supuestamente le ha hecho su rival Chanel y le saquen todas las malas energías que tiene.

Yina Calderón protagoniza exorcismo en La mansión de Luinny

"Sáqueme el espíritu y la brujería", le dice Yina a sus compañeras.

Estás con una escoba y ramas comienzan a gritarle cosas encima, mientras ella se mueve en el piso.

"Salte demonio, sal, pareces una cucaracha, reprenda, levántate espíritu inmundo, llora, grita", le dicen las participantes.

Luego la hacen levantarse y le preguntan quién le gusta y esta reitera que está enamorada de Luinny, el jefe.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el exorcismo que le hicieron a Yina Calderón?

Tras la revelación y el divertido momento, varios fanáticos comentaron y destacaron lo mucho que los hicieron reír con esa actuación y ocurrencias de todas.

Le hacen exorcismo a Yina Calderón

Además, algunos detallaron lo fascinados que están con esta nueva faceta de Yina Calderón más divertida y menos villana, pese a los fuertes enfrentamientos que ha tenido con varias de sus compañeras, en especial con La Piry y Chanel, con quien ha pasado los límites en varias ocasiones, tanto así que la producción ha tenido que intervenir.

Artículos relacionados

Por ahora, Yina Calderón sigue cautivando y entreteniendo a sus fanáticos con su participación en la competencia, en la que también se encuentra la influenciadora Karina García, con quien al inicio protagonizó algunas discusiones, pero que en los últimos días ha sido más cordial, tanto así que en medio de tragos terminó abrazándola.

Aunque muchos han sugerido que podrían volver a ser amigas, ambas han indicado que no ven eso como una probabilidad.

Sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellas en el juego, que sigue llamando la atención cada vez más en redes sociales con cada cosa que sucede entre los participantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance Jenn Muriel

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio