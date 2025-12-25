Laura Tobón y su esposo hicieron curiosa confesión acerca de los retos que han tenido como pareja

Una de las presentadoras más reconocidas del país es Laura Tobón, quien ha acaparado la atención de todos sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo artístico y cautivar con su carismática personalidad.

Además, Laura se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartir mediante sus redes sociales varias confesiones acerca de los retos que se presentan durante las épocas navideñas en caso de presentar la pérdida de un ser querido.

¿Cuál fue la confesión que hizo Laura Tobón junto a su esposo en caso de tener una pérdida?

Una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento son Laura Tobón y su esposo Álvaro Rodríguez, quien es un reconocido empresario y creador de contenido digital.

Esta fue la confesión que hizo Laura Tobón junto a su esposo.

Además, la pareja compartió, a través de sus redes sociales, una sorprendente confesión acerca de los diferentes retos que muchas personas viven durante las épocas navideñas, en especial, por la pérdida de un ser querido.

Por esta razón, Laura y su esposo, compartieron recientemente, a través del pódcast de Álvaro, acerca de los miedos que pueden sentir en caso en que ocurra el fallecimiento de un ser querido en estas fechas, pues expresaron las siguientes palabras:

“El temor más grande si uno de los dos faltara, sería que tendríamos que estar preparados para la educación de Lucca”, agregó la pareja.

Posteriormente, Álvaro confesó que su temor más grande sería estar ausente y no convertirse en un ejemplo a seguir para su familia:

“Mi temor más grande es que de verdad yo no sea la persona que puede protegerlos, soportarlos y sacarlos adelante. Eso me da mucho susto. Darme cuenta que no soy el proveedor de mi hogar”, agregó Álvaro.

¿Cómo celebró la Navidad Laura Tobón junto a su familia?

Cabe destacar que Laura Tobón ha demostrado tener una gran conexión con su familia, en especial, al compartir una ráfaga de fotografías en las que festejó la Navidad junto a su esposo y Lucca.

Así celebró la navidad Laura Tobón junto a su familia.

Así también, varios internautas generaron múltiples opiniones acerca del gratificante momento que vivió Laura junto a su pareja, con quien se ha convertido en una de las más estables en el mundo del entretenimiento.