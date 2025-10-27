Laura Jaramillo reveló que se enfrentaría en un ring de boxeo contra Andrea Valdiri

La empresaria Laura Jaramillo hizo inesperada confesión sobre su polémica con la influenciadora Andrea Valdiri.

¿Laura Jaramillo se enfrentaría en un ring de boxeo contra Andrea Valdiri?

La hermana de la modelo y actriz Sofía Jaramillo fue interrogada sobre si se le mediría a competir profesionalmente contra la barranquillera, a lo que detalló que en caso de tener una buena oferta económica no lo dudaría.

"Si hay un buen taquito (dinero) en la mesa sí, tiene que valer mucho la pena porque exponerse a ese show mediático, que le va a dar de qué hablar a la gente que está esperando eso, sí", expresó.

Según explicó lo haría por show y todo los beneficios que hay detrás de eso, pero no por una cuestión de rabia o venganza.

"Todo sería por el show, por la estrategias de marcadeo que se ven en esas cosas, pero cero porque le tengo rabia o me quiero desquitar, no", aclaró.

¿Cuál es la polémica entre Andrea Valdiri y Laura Jaramillo?

Hace varios años, las dos protagonizaron una gran polémica mediática luego de que se confirmara la relación entre Andrea Valdiri y el futbolista Michael Ortega, exesposo de Laura Jaramillo.

Según aseguró Laura Jaramillo en su momento, la influenciadora se habría involucrado en su matrimonio y habría sido la causante de su separación.

Andrea Valdiri la desmintió en dicha época, pero señaló que no quería entrar en polémicas, por lo que, no dio mayores detalles sobre su relación con el jugador, la cual terminó poco después.

Ambas se lanzaron fuertes comentarios y cruzaron mensajes en programas y redes sociales, donde dejaron en evidencia sus diferencias.

Con el tiempo dicha rivalidad quedó en el pasado, hasta ahora que decidieron revivir lo ocurrido entre ellas.

"Andrea fue el instrumento que Dios utilizó para quitarme a Michael del camino (...) si no hubiese sido de esa forma yo jamás hubiera dejado a Michael, tenía que pasar eso y tenía que llegar ella", indicó Laura.

Andrea Valdiri no se ha pronunciado a las declaraciones de Laura Jaramillo, por lo que sus fanáticos están a la expectativa de lo que puede pasar entre ellas.