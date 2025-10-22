Laura González le responde a Karina García tras acusaciones de envidia: "Tiene rabo de paja"

La tensión entre Laura González y Karina García, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, volvió a avivarse tras unas declaraciones que Karina García hizo en un programa radial.

Laura González asegura que no tiene nada que envidiarle a Karina García. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué Karina García dijo que Laura González le tiene envidia?

En la entrevista, Karina García aseguró que Laura González le tenía envidia y que fue poco inteligente al entrar al reality, ya que ahora la recuerdan por aspectos negativos.

Además, dijo que Laura se inventó que le había quitado el novio para llamar la atención y ganar seguidores.

¿Cómo respondió Laura González a las acusaciones de Karina García?

Laura González no tardó en responder en el mismo espacio del programa radial El Klub. La modelo dejó claro que no entiende por qué Karina piensa que le tiene envidia.

Reconoció que le parece una mujer muy linda físicamente, pero como persona no lo sabe porque no la conoce. Según Laura, si se hubieran conocido en otro contexto, probablemente se habrían llevado bien.

“Yo no tengo nada que opinar de la vida de ella”, dijo Laura González en la entrevista.

Asimismo, Laura González mencionó un video en el que, según ella, Karina acepta que sí se besó con su expareja y que no entiende porque lo sigue negando.

También expresó que como espectadora le alegró ver a Karina García perder su encuentro de boxeo con Karely Ruiz.

González contó que está enfocada en sus proyectos, sin necesidad de opinar sobre la vida de los demás, y menos sobre temas que ya había dejado en el pasado.

Y que no tiene absolutamente nada que envidiarle a Karina, que su objetivo en el reality fue claro y lo logró.

Cuestionó por qué Karina dice que le tiene pesar, cuando a ella, según Laura, la usaron para ganar los 400 millones del premio del programa y que es mejor que no se acerque tanto al fuego porque “tiene rabo de paja”.

En redes sociales, los seguidores de ambas se dividieron entre quienes apoyan la firmeza de la respuesta de Laura González y quienes defienden a Karina García por expresar lo que piensa sin filtros.