Laura González destapó la verdad sobre su situación sentimental, esto dijo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Laura González, se sinceró respecto a este tema puntual sobre su vida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Laura González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Laura González se sinceró sobre su situación sentimental. Foto | Canal RCN.

Laura González, quien hace pocos meses estuvo en el ojo del huracán por cuenta de una polémica con su anterior pareja, nuevamente dio de qué hablar en redes sociales luego de que decidiera hablar sobre su situación sentimental actual.

¿Laura González tiene pareja actualmente? Esto dijo la modelo

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida modelo acumula cientos de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas en donde se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades.

Uno de los temas que más despertó el interés de los internautas, fue sin duda su situación amorosa, por lo que no dudaron en preguntar si en este momento tiene pareja.

“¿Soltera?”, escribió uno de los usuarios. Frente al interrogante, González no solo despejó dudas, sino también quiso aclarar que justo ahora no se encuentra en ningún tipo de relación.

Laura González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Laura González contó si actualmente tiene pareja. Foto | Canal RCN.

“Yes, soltera, solterísima, sin arrocito en bajo, sin c*lito, sin nada”, fueron las palabras de la también empresaria.

¿Qué dijo Laura González tras ser interrogada por su situación sentimental?

En medio de este espacio, otro de los seguidores de Laura, quiso saber si ella se considera una mujer de temperamento fuerte: “Eres tan hermosa mi Lau, te notas de un genio”, se lee en otra cajita de preguntas.

A raíz de esta afirmación, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, reveló sin titubeos que, si se considera una mujer “malgeniada”, sin embargo, cree que también tiene una combinación, pues a pesar de ser “muy brava”, también es una persona noble.

Laura González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Laura González confesó si tiene novio. Foto | Canal RCNn.

¿Qué pasó entre Laura González y su exnovio?

Lo último que se conoció de la polémica entre González y Juan Martín Moreno, es que el equipo de abogados de González emprendió acciones legales en contra del hombre, esto luego de que éste último arremetiera contra la modelo e hiciera graves señalamientos en su contra.

"40 millones de pesos, eso fue lo que costó. Después ella me dijo que iba a cambiar, que eso lo hacía por necesidad porque estaba manteniendo a su familia", aseguró en su momento Juan Martín.

Desde entonces, ninguno de los dos se ha vuelto a referir sobre el tema, lo cual podría indicar que las diferencias que ambos tuvieron ya son tema del pasado.

