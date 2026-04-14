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Laura de León confirma ruptura con Salomón Bustamante: esto dijo

Laura de León y Salomón Bustamante vuelven a causar revuelo tras las polémicas declaraciones en las que se confirmaría su ruptura.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Laura de León rompe el silencio y revela su separación con Salomón.
Laura de León causa revuelo al confirmar su ruptura. (Foto: Canal RCN)

El pasado 2 de octubre de 2025, Salomón Bustamante y Laura de León fueron tendencia en redes tras confirmar su supuesto divorcio, pues el presentador fue quien reveló la noticia a través de un comentario en TikTok.

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Sin duda, esto generó revuelo porque fue un acontecimiento que nadie esperaba, sin embargo, luego de la supuesta confirmación, algunos internautas seguían dudando de que su divorcio fuera cierto.

Sin embargo, en diciembre, Laura de León hizo una publicación en donde aparece con el presentador celebrando el día de las velitas, pero una vez más, generaron reacciones luego de que la actriz confirmara que Salomón es su “ex”.

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¿Qué dijo Laura de León al confirmar su ruptura con Salomón Bustamante?

A través de una publicación hecha este martes 14 de abril, Laura de León quiso desearle feliz cumpleaños a Salomón Bustamante, pero le escribió “ex” más la dedicatoria.

Laura de León se sincera sobre su separación. (Foto: Canal RCN)

En el video, ambos se están abrazando y están muy cerquita, pero cuando estaban a punto de darse un beso, se alejan y con su mano dicen que no, porque “solo son amigos”. De hecho, el presentador dice “soy amigo de mi ex”.

Como era de esperarse, esto genero reacciones en los comentarios, debido a que algunos creyeron que el divorcio sí es de verdad y que solo son dos adultos maduros llevándosela muy bien, mientras que, otros criticaron porque consideran que se trata de contenido.

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Por eso mismo, tanto la actriz como el presentador respondían los comentaros, confundiendo más a sus seguidores.

¿Laura de León y Salomón Bustamante sí se divorciaron?

La verdadera respuesta solo la tienen ellos dos, pero internautas consideran que la pareja continúa su matrimonio, ya que se han visto compartiendo juntos en otros momentos y por eso, solo dejan que los demás especulen mientras ellos saben su propia verdad.

Laura de León se sincera sobre su separación
Laura de León rompe el silencio y revela su separación con Salomón. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, mientras que algunas perdonas consideran que ellos son amigos y que como adultos están siendo maduros al seguirse queriendo, otros consideran que la pareja solo está dando de qué hablar ante tantos rumores que han surgido alrededor de su matrimonio.

Lo que sí, es que Laura le dedicó un emotivo mensaje a Salomón, compartiendo el gran amor y admiración que siente por él.

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