Marcelo Cezán, quien celebró sus cumpleaños el pasado lunes 13 de abril, recientemente fue protagonista de una broma que quiso hacerle Carla Giraldo, quien, fiel a su humor aprovechó esta fecha especial para salirse con la suya.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin reaccionó a eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

¿Cuál fue la broma que Carla Giraldo le hizo a Marcelo Cezán'

A través de su cuenta de Instagram, en donde la presentadora ha construido una comunidad de millones de seguidores, quiso hacerle una broma aprovechando justamente su cumpleaños, y es que para expresarle su cariño le planeó una sorpresa en complicidad con su equipo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

"Hoy es el cumpleaños de nuestro Marcelo Cezán, la leyenda de Colombia y quien envejece como el vino, mientras más viejo más sabroso, el que nos bendice antes de cada programa con sus oraciones", se puede escuchar en la grabación que compartió Carla por medio de sus historias.

Artículos relacionados La casa de los famosos Karola reveló el costoso regalo que recibió de Yuli Ruiz tras salir de La casa de los famosos

¿Qué le hizo Carla Giraldo a Marcelo Cezán por motivo de su cumpleaños?

Sin embargo, luego de estas emotivas palabras, en el video se escucha perfectamente el momento en el que bromea con la edad que cumplió el presentador.

Carla Giraldo le hizo particular broma a Marcelo Cezán. Foto | Canal RCN.

"Y que aún a sus 70 años, no dejarle estilo, elegancia y profesionalismo a cada hogar de Colombia, feliz cumpleaños a mi compañero de vida", menciona el video.

En la grabación, se puede observar cómo fue la sorpresa, la cual incluía una especie de pastel de cumpleaños con el número 70, situación que provocó risas y que llevó a que el mismo Marcelo le dijera algunas palabras a su compañera de set.

"Carla yo te amo, pero esto es practicamente imperdonable", dijo Cezán en los últimos segundos del video, pues claramente no es la edad que cumplió, ya que en realidad celebró la llegada a sus 55 años, teniendo en cuenta que su fecha de nacimiento es 1971.

Carla Giraldo le hizo broma a Marcelo Cezán. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, la amistad y la gran conexión que tienen Marcelo y Carla en La casa de los famosos Colombia, se dio precisamente porque ademas de hacer una gran dupla en este formato, su cercanía se remonta a años atrás cuando juntos protagonizaron 'Lolita', una historia por la que aún son recordados y que se ha convertido en una insignia de los dos.