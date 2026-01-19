Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León aclaró dudas sobre su matrimonio tras celebrar un nuevo cumpleaños

Laura de León reaccionó a un mensaje de cumpleaños que le dedicó Salomón Bustamante y sus palabras llamaron la atención.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Laura de León celebró un nuevo cumpleaños y se mostró feliz y sonriente junto a su esposo.
Laura de León ratificó su amor por Salomón Bustamante en medio de su cumpleaños. Foto: RCN

Laura de León celebró un nuevo cumpleaños y Salomón Bustamante, su esposo, aprovechó la ocasión para dedicarle un amoroso mensaje. De paso, el presentador dejó más que claro lo enamorado que está de la actriz.

¿Cómo reaccionó Laura de León al mensaje de cumpleaños de Salomón Bustamante?

En su cuenta de Instagram, donde suma casi 800 mil seguidores, Bustamante destacó la fecha y se mostró muy feliz por compartirla al lado de Laura.

“Adivinen quien cumple años hoy, que no soy yo… Otro año, otro baile, que sean muchos más”, escribió Bustamante.

El comunicador social acompañó sus palabras con un video en el que baila muy pegadita junto a la cartagenera, quien, por su parte, luce impecable con un imponente vestido azul.

Laura de León, actriz colombiana, está de cumpleaños.
Laura de León reaccionó ante las amorosas palabras de su esposo, Salomón Bustamante. Foto: RCN

La actriz le agradeció a su esposo por el mensaje y le dijo: “TAM… Gracias por SIEMPRE estar”.


Con sus palabras, Laura de León quiso disipar cualquier duda acerca de su relación con Salomón y también le habría mandado una indirecta a quienes especularon que su historia de amor con él estaba acabada.

De León, asimismo, en su cuenta personal, compartió ante sus seguidores cómo celebró su cumpleaños y de paso agradeció a sus familiares y seres queridos.

La publicación recibió muchos “likes”, así como comentarios por parte de los internautas, quienes no dudaron en desearle más años de vida.

“Felicidades y bendiciones bella”, “qué sean muchos años más”, “qué cumplas todos los deseos de tu corazón”, “la más bella, felicidades Laurita hermosa”, “tan bella mi Lau, te amamos”, “estás esplendida”.

¿Cuándo falleció la mamá de la actriz y presentadora Laura de León?

Laura de León celebró su cumpleaños 36 rodeada de su familia, su esposo, pero con el latente recuerdo de su mamá, quien falleció a finales del 2023. Ese hecho aún sigue generando tristeza y desazón en la cartagenera.

Recientemente, en las celebraciones de Navidad, Laura la recordó con una publicación muy emotiva. La mujer revivió una fotografía de su madre cuando trabajaba como enfermera.

Laura de León
En las pasadas celebraciones de Navidad, Laura de León recordó con una emotiva publicación a su mamá. | Foto del Canal RCN.

Los internautas hicieron énfasis en el gran parecido físico de ellas, pero no pasaron por alto las palabras que la actriz escribió en honor a su madre.

En ese entonces, Laura evocó las novenas, la compra de regalos y las reuniones familiares en las que su madre era el centro. Además, finalizó diciendo que la ama y que puede visitarla en sus sueños cuando ella quiera.

