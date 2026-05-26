Laura Barjum se pronunció tras recibir críticas por su contenido y así reaccionó Johanna Fadul

Laura Barjum respondió a las críticas que ha recibido luego de compartir un contenido diferente en sus redes sociales, el cual ha generado comentarios entre algunos seguidores y personas relacionadas con el gremio actoral.

¿Qué dijo Laura Barjum sobre las críticas que recibe sobre las novelas verticales?

Recientemente, se desató una conversación en redes sociales luego de que la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia comenzara a compartir un nuevo formato de contenido.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Laura Barjum explicó que actualmente se encuentra trabajando en la realización de novelas verticales, un formato de entretenimiento digital que ha empezado a tomar fuerza en plataformas.

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Durante el video, la exreina colombiana habló sobre los cambios que ha tenido la industria del entretenimiento y cómo varios formatos tradicionales han empezado a trasladarse al mundo digital.

Laura Barjum explicó su nuevo proyecto y provocó reacción de Johanna Fadul. (Fotos: Canal RCN)

Asimismo, Laura Barjum comentó que estas producciones se caracterizan por ser historias cortas adaptadas al consumo rápido de contenido en redes sociales y plataformas móviles.

En medio de la conversación, la actriz también respondió a quienes han criticado este tipo de proyectos y aseguró que se trata de una nueva alternativa laboral.

Además, explicó que este formato permite desarrollar producciones en tiempos mucho más cortos que los proyectos tradicionales de televisión.

Según contó, las novelas verticales pueden grabarse en pocas semanas y actualmente se han convertido en una nueva oportunidad para diferentes actores y creadores de contenido.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul tras video de Laura Barjum?

Tras la publicación del video, Johanna Fadul también reaccionó en los comentarios y mostró públicamente su apoyo a Laura Barjum y al nuevo formato de contenido que ambas están realizando.

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“No entienden el futuro… los demás actores, si no se adaptan, se van a ir quedando atrás. ¡Lo están haciendo espectacular!”, escribió Johanna Fadul en la publicación.

Laura Barjum explicó su nuevo proyecto y provocó reacción de Johanna Fadul. (Fotos: Canal RCN)

Por lo que el comentario de Johanna Fadul generó más reacciones entre los usuarios, quienes reaccionaron con críticas para ella: “Ahorita se mete también”.

Mientras otros reaccionaron preguntándole a Laura Barjum de dónde podrían ver novelas verticales, mientras otros aseguraron que no eran tan buenas historias.