Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura Barjum se pronunció tras recibir críticas por su contenido y así reaccionó Johanna Fadul

Laura Barjum no se quedó callada y respondió a las críticas por su contenido lo que provocó la reacción en Johanna Fadul.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El nuevo contenido de Laura Barjum generó críticas y Johanna Fadul no se quedó callada
Laura Barjum explicó su nuevo proyecto y provocó reacción de Johanna Fadul. (Fotos: Canal RCN)

Laura Barjum respondió a las críticas que ha recibido luego de compartir un contenido diferente en sus redes sociales, el cual ha generado comentarios entre algunos seguidores y personas relacionadas con el gremio actoral.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Laura Barjum sobre las críticas que recibe sobre las novelas verticales?

Recientemente, se desató una conversación en redes sociales luego de que la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia comenzara a compartir un nuevo formato de contenido.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Laura Barjum explicó que actualmente se encuentra trabajando en la realización de novelas verticales, un formato de entretenimiento digital que ha empezado a tomar fuerza en plataformas.

Artículos relacionados

Durante el video, la exreina colombiana habló sobre los cambios que ha tenido la industria del entretenimiento y cómo varios formatos tradicionales han empezado a trasladarse al mundo digital.

El nuevo contenido de Laura Barjum generó críticas y Johanna Fadul no se quedó callada
Laura Barjum explicó su nuevo proyecto y provocó reacción de Johanna Fadul. (Fotos: Canal RCN)

Asimismo, Laura Barjum comentó que estas producciones se caracterizan por ser historias cortas adaptadas al consumo rápido de contenido en redes sociales y plataformas móviles.

En medio de la conversación, la actriz también respondió a quienes han criticado este tipo de proyectos y aseguró que se trata de una nueva alternativa laboral.

Además, explicó que este formato permite desarrollar producciones en tiempos mucho más cortos que los proyectos tradicionales de televisión.

Según contó, las novelas verticales pueden grabarse en pocas semanas y actualmente se han convertido en una nueva oportunidad para diferentes actores y creadores de contenido.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul tras video de Laura Barjum?

Tras la publicación del video, Johanna Fadul también reaccionó en los comentarios y mostró públicamente su apoyo a Laura Barjum y al nuevo formato de contenido que ambas están realizando.

Artículos relacionados

“No entienden el futuro… los demás actores, si no se adaptan, se van a ir quedando atrás. ¡Lo están haciendo espectacular!”, escribió Johanna Fadul en la publicación.

El nuevo contenido de Laura Barjum generó críticas y Johanna Fadul no se quedó callada
Laura Barjum explicó su nuevo proyecto y provocó reacción de Johanna Fadul. (Fotos: Canal RCN)

Por lo que el comentario de Johanna Fadul generó más reacciones entre los usuarios, quienes reaccionaron con críticas para ella: “Ahorita se mete también”.

Mientras otros reaccionaron preguntándole a Laura Barjum de dónde podrían ver novelas verticales, mientras otros aseguraron que no eran tan buenas historias.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva reacción de Luis Díaz tras su convocatoria al Mundial Luis Díaz

La emotiva reacción de Luis Díaz tras ser convocado a su primer Mundial con Colombia

Luis Díaz compartió un emotivo mensaje tras su primera convocatoria con Colombia a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño".

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. Claudia Bahamón

Claudia Bahamón presumió por primera vez foto con su novio: así luce la pareja

Claudia Bahamón sorprendió en redes al posar en romántica foto con Andrés Godoy, su pareja.

Nataly Umaña sorprendió con nuevo look La casa de los famosos

Nataly Umaña sorprende con cambio de look previo a la final de La casa de los famosos

Nataly Umaña, ex de Alejandro Estrada, sorprendió con drástico cambio de imagen previo a la final de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Reconocido cantante e influencer reveló que fue diagnosticado con una enfermedad renal incurable y hereditaria.

Diomedes Díaz se habría comunicado con su mánager y le mandó especial mensaje a su fanaticada Diomedes Díaz

Mánager de Diomedez Díaz asegura haberse reencontrado con él, esto fue lo que le “dijo”

Tebi explicó su molestia con Alexa Torrex La casa de los famosos

Tebi explicó su molestia con Alexa Torrex en La casa de los famosos: "las promesas son sagradas"

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?