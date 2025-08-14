Laura Barjum reacciona ante el fallecimiento de Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017

El mundo de la belleza lamenta la partida de Kseniya Alexandrova, modelo y Miss Universo Rusia 2017.

La noticia fue confirmada por su agencia de modelos Modus Vivendis, informando que la modelo habría fallecido el pasado 12 de agosto a sus 30 años.

“Era talentosa, carismática e increíblemente luminosa. Sabía inspirar, apoyar y brindar cariño a todos los que la rodeaban”, compartió la agencia en su cuenta de Instagram.

Laura Barjum, Miss Universe Colombia 2017, compartió unas palabras sobre la muerte de su compañera de certamen, con quien vivió momentos especiales.

¿Cómo reaccionó la modelo Laura Barjum ante la muerte de Kseniya Alexandrova?

La modelo y presentadora Laura Barjum publicó un emotivo mensaje en redes sociales lamentando la pérdida de Kseniya Alexandrova.

A través de sus historias de Instagram, compartió una foto de 2017 junto a la rusa, acompañada del texto: “Compartiendo escenario con una de las niñas más dulces que he conocido”.

En su mensaje, Laura expresó que no podía creer lo que estaba leyendo, que su corazón se encontraba roto al enterarse de la noticia y que, aunque intentó desmentirla, finalmente confirmó que era cierta.

La modelo relató un recuerdo especial con Kseniya: en un salón lleno de gente, la rusa la llamó por su nombre y, con una enorme sonrisa, la abrazó como si se conocieran de toda la vida, cuando en realidad apenas se estaba presentando.

Además, agregó que quienes han escuchado sus anécdotas sobre Miss Universe 2017 seguramente han oído hablar de Kseniya por su presencia y amabilidad.

Aunque no habían vuelto a conversar desde entonces, Laura envió sus condolencias al esposo, familia y amigos de la modelo.

“Después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo. Recuerdo perfecto cuando en un salón lleno de gente me llamó por mi nombre y con una sonrisa enorme se lanzó a abrazarme como si me conociera de años y simplemente se estaba presentando. [...] Vuela alto hermosa y hasta la próxima…”, compartió Barjum en sus historias.

¿Cuál fue la causa de muerte de Kseniya Alexandrova?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre la causa de su fallecimiento.

Sin embargo, varios medios en Rusia señalan que, presuntamente, la modelo habría perdido la vida en un accidente de tránsito.

¿Quién fue Kseniya Alexandrova, Miss Universe 2017?

Kseniya Alexandrova fue modelo, presentadora de televisión y psicoterapeuta. Su proyección internacional comenzó en 2017, cuando se convirtió en primera finalista de Miss Universo Rusia y posteriormente representó al país en el certamen Miss Universo de ese año.

Obtuvo el título en Finanzas y Crédito en la Universidad Rusa de Economía Plejánov y continuó su preparación en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino. En 2022, amplió su perfil académico al graduarse en Psicología por la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú.

Inició su carrera como modelo a los 19 años en la agencia Modus Vivendis, alternando esta actividad con trabajos como presentadora y su ejercicio profesional como psicóloga.

Su carrera unía el mundo de la moda y la comunicación con un firme compromiso hacia la salud mental.