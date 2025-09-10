Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Las pocas canciones que B-King cantó en México por $1.500 dólares: impacta la cifra

Mánager de B-King reveló la cantidad de canciones que el artista tuvo que cantar a cambio $1.500 dólares en México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
las pocas canciones que B-King cantó en México por $1.500 dólares
Revelan cuántas canciones cantó B-King en México por $1.500 dólares: nadie lo esperaba. (Foto Canal RCN).

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, rompió el silencio para hablar sobre lo que vivieron en México antes de la muerte del artista. Reveló cuánto dinero recibió B-King por cantar sus canciones, pero la cantidad de temas interpretados sorprendió a muchos.

Artículos relacionados

¿Cuántas canciones cantó B-King a cambio de $1.500 dólares en México?

En entrevista con el periodista colombiano Rafael Poveda, Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, reveló información inédita sobre el millonario contrato que firmaron para que el artista se presentara en México.

Mánager de B-King sorprende al revelar que el contrato era primero para Marcela Reyes
El contrato de B-King en México era para Marcela Reyes: su mánager lo confirmó. (Foto Canal RCN).

Además de revelar que este contrato iba dirigido inicialmente para Marcela Reyes, Juna Camilo mencionó que les ofrecieron $1.500 dólares a cambio de cantar cuatro canciones de su autoría, pero convertidas en afro-house, debido a que era un evento de electrónica.

Artículos relacionados

A cambio de esto recibiría mil quinientos dólares, además de tener a su disposición todos los viáticos necesarios. “Ellos me ofrecen un dinero, mil quinientos dólares, por cantar cuatro canciones. Me pusieron vuelos, todo, alimentación, hospedaje, transporte”, mencionó.

El mánager reveló que B-King ya tenía canciones de este género que él llegó a conocer hasta este momento, y que fue justo con una de ellas que abrieron el show en México.

“Con esa canción fue con la que abrimos ese día en el evento”

¿Cómo fue el show de B-King en México?

Según palabras de Juan Camilo, una vez firmaron el contrato y recibieron la mitad del dinero acordado, decidieron comenzar con la producción de su show con el fin de dar lo mejor en México y así fue.

Manager de B-King
Manager revela detalles tras la muerte de B-King/Canal RCN

“Hacemos la contratación, nos mandan la mitad del dinero, hacemos la publicidad del evento y empezamos a hacer la producción del evento”.

Al llegar las 3 a.m. del día del evento, B-King subió a la tarima acompañado de Regio Clown para cantar sus canciones, y posteriormente decidieron quedarse un poco más en el lugar para apreciar la presentación de un colega.

Sin embargo, al despertar de esta importante noche en la carrera musical de B-King y de desayunar juntos en el hotel, el artista desapareció junto a Regio Clown.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King rompió en llanto al pedir perdón a la familia Talento nacional

Mánager de B-King lloró al pedir perdón a la familia del cantante: “no fue mi intención”

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, rompió en llanto al pedirle perdón a la familia del cantante por lo sucedido.

¡Se casaron! Selena Gomez revela las primeras fotos de su matrimonio con Benny Blanco Selena Gómez

Le donó su riñón a Selena Gómez y rompió el silencio al no ser invitada a su boda

Francia Raísa habló por primera vez tras no ser invitada a la boda de Selena Gómez y reveló cómo se siente hoy frente a su antigua amistad.

Yina Calderón criticada en vivo Yina Calderón

La confesión de Yina Calderón tras polémica con Andrea Valdiri: "Lo logré"

Yina Calderón reveló que prepara su regreso a la televisión y aseguró que esta vez llegará dispuesta a asumir el papel de “la villana”.

Lo más superlike

El look de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron participantes al llamativo look de Rausch en MasterChef Celebrity: “Muñeco de torta”

Jorge Rausch sorprende con su look en MasterChef Celebrity Colombia y genera divertidas reacciones entre los cocineros.

Carlos Vives interpretará canción oficial del Mundial Fifa 2026 Carlos Vives

Carlos Vives interpretará la canción oficial del Mundial Fifa 2026: 'Somos más’

Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto. Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?