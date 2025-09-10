Las pocas canciones que B-King cantó en México por $1.500 dólares: impacta la cifra

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, rompió el silencio para hablar sobre lo que vivieron en México antes de la muerte del artista. Reveló cuánto dinero recibió B-King por cantar sus canciones, pero la cantidad de temas interpretados sorprendió a muchos.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Cuántas canciones cantó B-King a cambio de $1.500 dólares en México?

En entrevista con el periodista colombiano Rafael Poveda, Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, reveló información inédita sobre el millonario contrato que firmaron para que el artista se presentara en México.

El contrato de B-King en México era para Marcela Reyes: su mánager lo confirmó. (Foto Canal RCN).

Además de revelar que este contrato iba dirigido inicialmente para Marcela Reyes, Juna Camilo mencionó que les ofrecieron $1.500 dólares a cambio de cantar cuatro canciones de su autoría, pero convertidas en afro-house, debido a que era un evento de electrónica.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

A cambio de esto recibiría mil quinientos dólares, además de tener a su disposición todos los viáticos necesarios. “Ellos me ofrecen un dinero, mil quinientos dólares, por cantar cuatro canciones. Me pusieron vuelos, todo, alimentación, hospedaje, transporte”, mencionó.

El mánager reveló que B-King ya tenía canciones de este género que él llegó a conocer hasta este momento, y que fue justo con una de ellas que abrieron el show en México.

“Con esa canción fue con la que abrimos ese día en el evento”

¿Cómo fue el show de B-King en México?

Según palabras de Juan Camilo, una vez firmaron el contrato y recibieron la mitad del dinero acordado, decidieron comenzar con la producción de su show con el fin de dar lo mejor en México y así fue.

Manager revela detalles tras la muerte de B-King/Canal RCN

“Hacemos la contratación, nos mandan la mitad del dinero, hacemos la publicidad del evento y empezamos a hacer la producción del evento”.

Al llegar las 3 a.m. del día del evento, B-King subió a la tarima acompañado de Regio Clown para cantar sus canciones, y posteriormente decidieron quedarse un poco más en el lugar para apreciar la presentación de un colega.

Sin embargo, al despertar de esta importante noche en la carrera musical de B-King y de desayunar juntos en el hotel, el artista desapareció junto a Regio Clown.