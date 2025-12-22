Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lamine Yamal debuta en YouTube y causa furor al aparecer con camiseta de Luis Díaz

Lamine Yamal estrenó canal en YouTube, mostró su vida fuera del fútbol y desató reacciones al usar la camiseta de Luis Díaz.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lamine Yamal sorprendió al debutar como creador de contenido en YouTube mostrando su lado más cotidiano.
Lamine Yamal sorprendió al debutar como creador de contenido en YouTube mostrando su lado más cotidiano. Foto AFP/MANAURE QUINTERO

Lamine Yamal volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá de lo que hace con el balón y sorprendió a sus seguidores al estrenar canal en YouTube y publicar su primer video, una pieza que rápidamente se volvió viral y que dejó ver una faceta mucho más cercana, cotidiana y espontánea del futbolista.

Acostumbrados a verlo romper récords por su precocidad en el fútbol profesional, esta vez el español decidió abrir las puertas de su casa y mostrar cómo es su día a día lejos de los estadios.

¿Por qué la camiseta de Luis Díaz acaparó todas las miradas?

Durante su primera aparición como creador de contenido, Lamine Yamal eligió vestir la camiseta de Luis Díaz, uno de los futbolistas colombianos más destacados del momento.

Lamine Yamal se lanzó a YouTube y un detalle en su outfit desató furor: apareció con la camiseta de Luis Díaz.
Lamine Yamal se lanzó a YouTube y un detalle en su outfit desató furor: apareció con la camiseta de Luis Díaz. Foto | Luis ACOSTA.

El gesto no tardó en generar reacciones, especialmente entre los seguidores latinoamericanos, quienes interpretaron la elección como una muestra de admiración y respeto hacia el guajiro.

La imagen de Yamal usando la camiseta de “Lucho” despertó comentarios cargados de entusiasmo y especulación, recordando que en algún momento existieron rumores que vinculaban a Díaz con el Barcelona antes de que el colombiano tomara la decisión de continuar su carrera en el fútbol alemán.

¿Qué mostró Lamine Yamal en su primer video como youtuber?

Más allá de la camiseta, el contenido permitió conocer aspectos poco conocidos del joven futbolista, Yamal hizo un recorrido por su hogar, enseñando algunos de sus trofeos, reconocimientos y recuerdos que ha acumulado a una edad en la que muchos apenas comienzan a soñar con llegar al fútbol profesional.

La camiseta de Luis Díaz fue uno de los detalles más comentados del primer video de Lamine Yamal.
La camiseta de Luis Díaz fue uno de los detalles más comentados del primer video de Lamine Yamal. (Foto AFP / FRANCK FIFE)

El jugador confesó que es el único olor que tolera en su casa y mostró la gran cantidad de ambientadores distribuidos en diferentes espacios, algo que generó curiosidad y risas entre sus seguidores.

Según dejó ver, siempre tiene paquetes en distintos rincones de su vivienda, una costumbre sencilla que humanizó aún más su imagen y lo acercó a un público que disfruta descubrir estas pequeñas manías.

¿Cómo reaccionaron las redes a esta nueva faceta de Lamine Yamal?

Los comentarios destacaron lo natural y auténtico del video, celebrando que una figura de su nivel se muestre sin filtros ni poses forzadas.

Este primer paso en YouTube llega justo en un momento de pausa competitiva para el futbolista, quien aprovechará sus vacaciones antes de regresar a la acción en LaLiga, donde ya es una de las grandes figuras del Barcelona.

Con este movimiento, Lamine Yamal demuestra que entiende el poder de las plataformas digitales, que su influencia no se limita al terreno de juego, y ahora, además de maravillar con su talento, también promete conectar con sus seguidores desde una ventana mucho más personal.

