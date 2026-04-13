La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Lady Tabares, atraviesa un difícil momento personal tras confirmar que está de luto por la pérdida de un ser querido. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales y ha conmovido a sus seguidores.

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¿A quién perdió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Lady Tabares?

Lady Tabares, reconocida actriz y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, atraviesa un difícil momento personal tras compartir la pérdida de un ser querido.

¿Por qué razón Lady Tabres se viste de luto? | Foto: Canal RCN y Freepik

A través de una fotografía publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Tabares reveló en la tarde de este lunes 13 de abril que falleció John Mario, conocido como ‘El ojón’.

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El hombre, recordado por su participación en la película colombiana La vendedora de rosas, generó gran tristeza en la actriz, quien compartió set con él en este icónico proyecto cinematográfico.

“Hoy nuevamente el elenco de La vendedora de rosas pasa por la tristeza de la partida de uno de sus actores. Con gran tristeza despedimos a Mario, más conocido como el ojón. Vuela alto, querido amigo”.

La partida de John Mario, ‘El ojón’, vuelve a enlutar al elenco de La vendedora de rosas, dejando un profundo vacío entre quienes compartieron con él dentro y fuera del set. Sus compañeros, seguidores y seres cercanos hoy lo recuerdan con cariño y lamentan su fallecimiento.

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¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de John Mario, ‘El ojón’, amigo cercano de Lady Tabares?

Tras confirmarse la muerte de John Mario, conocido como ‘El ojón’ y recordado por su participación en La vendedora de rosas, han surgido dudas entre seguidores y cercanos sobre las causas de su fallecimiento.

Sin embargo, hasta el momento, la información ha sido limitada, por lo que crece la expectativa en torno a lo que se pueda conocer en las próximas horas sobre este hecho que ha generado conmoción, especialmente en Lady Tabares.