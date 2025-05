Con el corazón hecho pedazos, Lady Tabares compartió la lamentable noticia del fallecimiento de un importante miembro de su familia: Manchas, la gatita que la acompañó durante casi dos décadas y que, según ella, le salvó la vida en su momento más oscuro: su paso por la cárcel.

¿Por qué Lady Tabares asegura que su gata Manchas le salvó la vida en su momento más oscuro?

Quienes han seguido de cerca la vida de Lady Tabares saben que su historia no ha sido fácil, y que entre los momentos más difíciles, hubo una presencia que marcó la diferencia: su gata Manchas. Aunque la actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha convivido con varios gatos, fue Manchas quien jugó un papel fundamental durante uno de los capítulos más oscuros de su vida.

En entrevista con el programa radial El Mañanero de La Mega, antes de ingresar al reality, Lady recordó que fue esta gata quien la acompañó durante su paso por la cárcel y que incluso llegó a salvarla de un intento de quitarse la vida. “Yo tengo cinco gatos, entre ellos está Manchas, la gata que estuvo conmigo en la cárcel, que me salvó de quitarme la vida. Entonces ella ahora es muy viejita”, relató conmovida.

La actriz explicó que, al conocer que su condena era de 26 años y 6 meses, sintió que todo había terminado. En medio de la desesperación, intentó atentar contra su vida, pero algo inesperado ocurrió: su gata reaccionó de forma inusual y alertó a los guardias.

“Recuerdo que ese día estaba de turno una dragoneante con la que me la llevaba muy bien, y ella también vio la noticia. Inmediatamente fue a mi celda. Yo estaba en el piso, obviamente destruida, y lo único que pensaba era en acabar con todo. Decidí hacerlo con las sábanas… y la gata empezó a desesperarse, saltó a una repisa y comenzó a rasgarlas”, narró Lady. Ese comportamiento llamó la atención de la dragoneante, quien entró justo a tiempo y evitó que ocurriera una tragedia.

Lady Tabares despide a la gata que le dio fuerzas para seguir viva. (Foto Canal RCN).

Lady Tabares confesó que esa no fue la única vez que intentó quitarse la vida, y que, en cada ocasión, Manchas estuvo allí, acompañándola y brindándole consuelo. Finalmente, por orden del INPEC en 2006, la gata fue enviada a su casa, donde permaneció con ella hasta poco antes de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Lady Tabares despidió a Manchas, la gatita que salvó su vida en diversas ocasiones

Durante la noche del 6 de mayo, Lady Tabares compartió con sus seguidores, a través de un en vivo en redes sociales, la triste noticia del fallecimiento de su gatita Manchas. Según relató, la mascota murió poco después de que ella ingresara a La casa de los famosos Colombia, aunque solo se enteró al salir del programa.

“Se me fue, se me fue Manchas, familia. Yo creo que me la mató la soledad. De pronto creyó que la abandoné o no sé”, expresó Lady visiblemente afectada. Más tarde, la actriz publicó un emotivo mensaje en Instagram, donde recordó con dolor la última vez que vio a su compañera peluda.