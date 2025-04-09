Lady Gaga y las celebridades que llevaron los icónicos diseños de Giorgio Armani
Tras el fallecimiento de Giorgio Armani, recordamos a las celebridades que deslumbraron luciendo sus icónicos diseños.
El mundo de la moda se encuentra de luto tras anunciar el fallecimiento del diseñador italiano, Giorgio Armani.
¿Por qué fue importante Giorgio Armani?
El modista italiano falleció a los 91 años de edad. Quedaban pocas semanas para que celebrara su 50° aniversario de su marca 'Armani'.
"Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza motriz: Giorgio Armani".
Fue uno de los diseñadores de moda italiano más importante de la historia, pues desde la década del 70 empezó a diseñar ropa de mujer y de hombre.
Empezó a trabajar en los almacenes de 'La Rinascente' donde había sido ayudante de compras. Luego, abrió su propio estudio de diseño.
En su primer desfile presentó 12 modelos con looks holgados y chaquetas de hombre ya que su concepción era ser disruptiva y poco convencional.
¿Quiénes fueron las celebridades que lucieron los diseños de Armani?
A lo largo de su trayectoria, vistió a distintas celebridades del mundo del entretenimiento, quienes confiaron en su arte, talento y diseño.
Sus diseños han brillado en importantes premiaciones internacionales como los Oscar, los Globos de Oro, los Goya, el Festival de Cine de Venecia, entre muchos otros.
Te contamos algunas de las celebridades más destacadas que utilizaron sus diseños y confiaron en Armani.
- La Reina Letizia en su prime cita con los medios de comunicación como la novia del Príncipe Felipe.
- Demi Morre lució un vestido joya de Armani en la última edición de los Premios Oscar.
- Rosie Huntington-Whiteley en el Festival de Venecia con el diseño original de Armani.
- Jennifer López con Armani en la edición 82° de los Premios Oscar.
- Francisco Rivera y David Beckham.
- Megan Fox
- Cate Blancett en el Festival de cine de Venecia 2025 con un vestido negro de Armani.
- Anne Hathaway con un vestido de Armani en los Oscar 2009.
- Lady Gaga en los Grammy del 2010 con un diseño de Armani.
- Rihanna en los premios Grammy 2012.
- Julia Roberts en el Festival de Cannes 2014 con un vestido negro de Armani.
- Beyoncé en los Premios Oscar del 2007.