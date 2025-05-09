Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García casi rompe en llanto tras en vivo con Westcol

La influenciadora Karina García casi llora frente a Westcol en medio de una transmisión en vivo juntos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García con Westcol
Karina García por poco llora frente a Westcol/Canal RCN

¿Por qué Karina García iba a llorar frente a Westcol?

Los creadores de contenido realizaron una transmisión en vivo donde hablaron de diferentes temas profesionales y personales, entre ellos la participación de la paisa en el evento de él 'Stream Figthers 4', donde competirá bajo el deporte del boxeo contra la mexicana Karely Ruiz.

Karina García con Westcol

Karina García aceptó dicho reto luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, razón por la que ha estado muy disciplinada entrenando para dicho enfrentamiento en el ring.

La paisa le confesó a Westcol que en muchas ocasiones se cuestionaba por qué le aceptó dicha propuesta, pues le ha parecido bastante complejo lo que ha hecho para estar preparada y poder ganar dicho enfrentamiento.

"Tengo ganas de llorar, es que ha sido muy fuerte todo, no sé, yo a veces digo 'yo en qué metí' y es muy fuerte bebé", le confesó Karina.

¿Cómo reaccionó Westcol tras la confesión de Karina García?

El streamer le señaló que no mostrara debilidad y le habló bromeando directamente a la rival de la paisa Karely Ruiz señalando que eso había sido actuado.

La paisa reiteró que ella aceptó porque Westcol le había insistido y ella debido a la gran amistad que tienen desde hace varios años decidió apoyarlo.

Por ahora, Karina García sigue entrenando con un profesional personalizado, con quien ha aprendido diferentes técnicas a diario.

Karina García enfrentamiento Karely

Asimismo, cuenta con el apoyo de Westcol, su familia y su pareja, el cantante Altafulla, quien la ha acompañado en varios entrenamientos, dándole ánimo para que se siga perfeccionando y pueda dar lo mejor de ella en la competencia.

De igual manera, sigue enfocada en su emprendimiento de ropa deportiva y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales.
Por su parte, Westcol sigue recuperándose de su intervención en el hombro luego de su lesión tras su competencia contra Mario Ruiz en ele vento 'Supernova' en México, cuyo enfrentamiento perdió y terminó de urgencias en la clínica.

