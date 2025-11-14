Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La verdad de la foto de Piqué y Clara Chía: revelan el proceso y el pago que recibió el paparazzi

La foto que confirmó la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía tuvo un costo alto, según reveló el paparazzi Jordi Martín.

Por: superlike.com
La verdad de la foto de Piqué y Clara Chía
La foto que confirmó la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía tuvo un alto costo / (Foto de AFP)

La separación entre Gerard Piqué y Shakira fue una de las historias más comentadas del entretenimiento. Hasta hoy, continúan surgiendo nuevos detalles sobre el descubrimiento de hechos claves. El fotógrafo que captó a Piqué con Clara Chía, contó cómo fue todo el proceso de descubrimiento.

¿Cuánto costó la primera foto de Piqué y Clara Chía?

Jordi Martín, uno de los paparazzi más reconocidos en el seguimiento de figuras públicas españolas y latinoamericanas, contó que la imagen que confirmó la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía fue el resultado de semanas de vigilancia y análisis.

La fotografía apareció inicialmente en la revista Hola!, pero detrás de ella hubo un proceso extenso que involucró análisis de rutas, espera en zonas boscosas y recursos propios invertidos.

¿Cuánto costó la primera foto de Piqué y Clara Chía?
Así se reveló la relación entre Piqué y Clara Chía / (Foto de AFP)

Fue solo después de obtener la foto que llegó la negociación: Martín aseguró que recibió más de 50 mil dólares por la publicación. También explicó que, para lograr el hallazgo, tuvo que recurrir a la ayuda de fuentes externas que le permitieran facilitar su trabajo.

¿Cómo Jordi Martín consiguió la foto de Piqué y Clara Chía?

El fotógrafo explicó que fueron dos meses de seguimiento constante, dinero invertido y la colaboración de un empleado de una empresa de Piqué, a quien le pagó para obtener información sobre los movimientos del exfutbolista. También analizó el entorno donde solía estar la pareja y esperó en un bosque hasta lograr la toma.

Estudié el lugar, me camuflé, pasé anillos de seguridad y esperé en un bosque con un lente de 600 milímetros hasta que los vi bajarse del Porsche.

Según contó, cuando obtuvo la foto, sabía que su publicación tendría impacto significativo en el mundo del entretenimiento y que marcaría un antes y un después en la historia de la expareja.

¿Cuál fue la reacción de Shakira al ver la foto de Clara Chía y Piqué?

Martín también relató que, antes de vender la imagen, decidió comunicarse con Shakira. Afirmó que habló con su hermano Tonino para advertirle que la portada podría afectar la imagen pública de la cantante y que era probable que la noticia generara fuertes reacciones entre los seguidores.

La reacción de Shakira al ver la foto de Clara Chía y Piqué
El paparazzi le advirtió a Shakira lo que sucedería / (Foto de AFP)

El paparazzi obtuvo además otra imagen que se viralizó rápidamente: Shakira llorando junto a sus hijos.

“Fue una escena dura, real. Shakira estaba destrozada: había descubierto la infidelidad, su padre estaba en terapia intensiva, y su vida entera se estaba desmoronando”.

Indicó que, aunque no es cercano a ella, ha procurado protegerla y que hay fotos que nunca publicó por respeto. Aun así, consideró que esa imagen particular debía conocerse porque, según él, mostraba lo que la cantante estaba atravesando.

