La última publicación de B-King con su hermana antes de su trágica muerte: "necesitas un abrazo"

Los escalofriantes hallazgos del fallecimiento de Bayron Sánchez junto a su amigo Jorge Herrera, quienes eran conocidos artísticamente como B-King y Dj Regio Clown consecutivamente, siguen generando tristeza y consternación en el país, pues su trágica partida ha sido motivo de dolor para familiares y amigos de los artistas.

¿Cuál fue la última publicación de B-King junto a su hermana?

Stefania Agudelo, hermana de B-King, fue una de las voces que desde su desaparición, no dejó de insistir en redes sociales para que sus seguidores y conocidos le ayudaran en la búsqueda del cantante, pues desde el pasado martes 16 de septiembre mantuvo la fe en que podrían encontrarlo.

Hoy, tras haberse confirmado que su cuerpo fue hallado sin vida, los internautas recuerdan con profunda tristeza la última publicación de los hermanos que fue compartida en la cuenta oficial de la mujer.

En la grabación que protagonizaron los dos, recrearon un audio en donde inicialmente Stefania toma a Bayron y le dice: “necesitas un abrazo”. Por su parte, el cantante responde lo siguiente: “Ya me sueltas”. Ella pregunta “Te sientes mejor”, él le hace saber que “no”, sin embargo, el corto diálogo termina con esta frase dicha por la hermana: “Todavía no hace efecto” y continúa abrazándolo con fuerza.

Internautas recuerdan la última publicación de B-King y su hermana. Foto | Buen día Colombia .

¿Qué reacciones ha desatado el último video de B-King con su hermana?

De acuerdo con la red social, el video fue publicado hace aproximadamente 6 semanas, no obstante, muchos usuarios han llegado hasta allí para dejar algunos mensajes lamentando su partida y enviando sus condolencias.

“Qué dolor, mucha fuerza familia, Dios los sostenga en tan duro momento”, “Dios mío estoy con el corazón roto en pedazos, abrazo a esta madre, a esta familia Dios les de fortaleza”, “Dios les de toda la fortaleza posible para afrontar este momento”, “Sin palabras”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin duda, un video que hoy conmueve más que nunca, especialmente por la relación de unión y hermanad de ambos y que quedó registrada en dicha grabación.

¿Cuáles fueron las palabras de Stefanía tras la desaparición de su hermano B-King?

Cabe señalar que, precisamente hace menos de 24 horas, Agudelo compartió un mensaje por medio de sus historias de Instagram en donde pedía colaboración a las autoridades colombianas y mexicanas para seguir en la búsqueda del artista.