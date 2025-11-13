Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña sorprendió al hablar de Altafulla: "si lo veo le doy un abrazo"

La Toxi Costeña sorprendió con sus palabras al hablar sobre el artista Altafulla luego de ser interrogada al respecto.

La Toxi Costeña y Altafulla
La Toxi Costeña sorprendió al hablar de Altafulla/Canal RCN

La artista La Toxi Costeña se pronunció sobre el cantante Altafulla, con quien sostuvo una amistad en La casa de los famosos Colombia y luego terminaron en discordia desde que este se involucró sentimentalmente con Karina García.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre Altafulla?

La sincelejana realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y uno de sus seguidores la cuestionó sobre si volvería a hacer amiga del barranquillero, a lo que ella señaló que no tenía nada en contra del artista.

La toxi costeña habla de altafulla

"Yo no le tengo rabia, no lo odi*. Lo alcancé a querer muchísimo en el poco tiempo que parchamos, que fuimos amigos, luego de que salgo y veo los edits digo 'lo que sentíamos era verdadera amistad'. Si lo veo lo saludo y le doy un abrazo porque es un man que lo llevo en la buena", expresó.

Indicó que cree que no vaya a ser amiga de él porque se dijeron cosas muy fuertes, pero en caso de encontrarse con él lo saludará normal y si hay la posibilidad de sostener una conversación lo hará.

Asimismo, señaló que todos salieron muy "rayados" de La casa de los famosos Colombia y se dijeron cosas que quizás no debieron, pero aclaró que no tiene nada en contra de ninguno de sus excompañeros.

"Les deseo que les vaya bien a todos", añadió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de La Toxi Costeña sobre Altafulla?

Tras su revelación, logró que miles de internautas opinaran al respecto, donde muchos le detallaron su humildad al reconocer lo que vivieron y poder pasar la página, mientras que otros no dudaron en criticarla tildándola de "conveniente" y recordando su rivalidad con Karina García, resaltando que ya le cae bien de nuevo tras saber que no está con la paisa.

La Toxi Costeña sobre Altafulla tras rivalidad

Altafulla no se ha pronunciado al respecto, pero cuando en su momento lo interrogaron al respecto habría comentando que no tenía rencor contra nadie.

Por ahora, La Toxi Costeña sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales y promocionando su música, con la que espera tener buena acogida.

