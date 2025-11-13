Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón sorprendió con su opinión sobre Karina García

Juliana Calderón fue interrogada sobre Karina García y su respuesta dejó asombrados a muchos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juliana Calderón y Karina García
Juliana Calderón elogió a Karina García/Canal RCN

La empresaria Juliana Calderón sorprendió a sus miles de fanáticos luego de elogiar a la influenciadora Karina García.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre Karina García?

La joven realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y allí fue interrogada sobre varios temas, entre ellos sobre la influenciadora Karina García, quien está en el mismo reality que su hermana Yina Calderón.

Juliana Calderón habla de Karina García

Recordemos que ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia decidieron participar en La mansión de Luinny en República Dominica, donde han cautivado a todos sus fanáticos con su comportamiento.

Juliana Calderón detalló que, aunque la ha criticado en ocasiones anteriores, ella no tiene nada en su contra y entiende que sus pleitos con Yina Calderón hacen parte de los realitys.

"No me gusta ser lambona, yo entiendo que ella tuvo su problema con mi hermana, trato de no meterme, de no opinar, ni nada por el estilo porque yo entiendo que son realitys y al final uno no se tiene por qué involucrar en esos temas", explicó.

Sin embargo, sorprendió al elogiar a la paisa destacando que considera que ella no es mala.

"Ella es buena persona, es una buena pelada", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la opinión de Juliana Calderón sobre Karina García?

Varios seguidores de ambas reaccionaron tras la revelación de Juliana Calderón, detallando que todas las hermanas de Yina Calderón les cae bien la paisa, pues tanto Leonela como Claudia han detallando que ella les agrada, aclarando que sus conflictos con la empresaria no afectan lo que piensan de Karina.

Juliana Calderón apoyando a Yina Calderón

Otros indicaron que podría ser conveniente hablando de la paisa, mientras que otros aplaudieron su honestidad al respecto.

Por ahora, Juliana Calderón sigue trabajando en su emprendimiento, entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales y apoyando a Yina en La mansión de Luinny, en cuya competencia está en los primeros puestos de la tabla, siendo una de las favoritas del público.

También continúa en su viaje con su novio, de quien se mostró muy enamorada y por cuya revelación causó revuelo entre sus fanáticos.

