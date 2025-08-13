Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿La Toxi Costeña se involucró en pleito entre Melissa Gate y Karina García?

La Toxi Costeña lanzó un mensaje que relacionaron con la polémica entre Melissa Gate y Karina García.

Gisseth Beltrán García
La Toxi Costeña, Melissa Gate y Karina García
La Toxi Costeña involucrada en Melissa Gate y Karina García/Canal RCN

La cantante la Toxi Costeña compartió un mensaje que muchos han relacionado con la polémica que están protagonizando Melissa Gate y Karina García.

¿Qué ocurre entre Melissa Gate y Karina García?

La más reciente confrontación en redes sociales surgió luego de que Melissa Gate expresara su respaldo a la influencer mexicana Karely Ruíz, quien se enfrentará a Karina García el próximo 18 de octubre en el evento del streamer Westcol, 'Stream Fighters 4'.

La Toxi Costeña sobre Karina García

Melissa comentó que esperaba que la mexicana dejara sin extensiones y sin carillas a su rival, provocando una reacción por parte de Karina García.

La paisa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre la “mala vibra” que recibe de ciertas personas, afirmando que en ocasiones se siente cansada de ser blanco de ataques cuando ella está enfocada en sus propios proyectos sin hacerle daño a nadie.

¿Por qué La Toxi Costeña estaría involucrada en el pleito entre Melissa Gate y Karina García?

La cantante sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en contra de alguien, que muchos de sus seguidores relacionaron que iría contra Karina García tras haberle lanzado palabras similares que ya le había mencionado en La casa de los famosos Colombia, y haber hecho uso de palabras de sus recientes publicaciones.

Karina García versus Melissa Gate

"Si ahora un cachón te puso a vivir como señora digna no se te puede olvidar que fuiste más p*** (...) ahora solo publicas versículos bíblicos y soy una dama puritana que vibro en el amor, yo no le hago daño a nadie, maldit*, fuiste zorr*, así que no vengas porque te conozco el pasado", dijo.

Tras sus declaraciones varios internautas señalaron que era un claro ataque contra Karina García, mientras que otros indicaron que podría tratarse como parte de su humor o hacia otra persona.

Por ahora, La Toxi Costeña no ha aclarado sobre quién se refería con sus palabras y sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con su contenido en redes sociales y su música, entre su más reciente promoción su canción 'El Luto', con la que suma miles de reproducciones en las diferentes plataformas de música.

