La Toxi Costeña no guardó silencio y le respondió a Yaya Muñoz

La cantante la Toxi Costeña le respondió a la presentadora Yaya Muñoz luego de que esta reaccionara a sus críticas hacia ella.

¿Cuál es el problema entre al Toxi Costeña y Yaya Muñoz?

La artista le lanzó algunas pullas a Yaya Muñoz cuestionando su aseo, por lo que, la presentadora aprovechó su visita al podcast Dimelo King para responderle cuestionando también su apariencia al recomendarle un shampoo para la caspa.

Además, le aconsejó lucir bien para poder tener pareja y no criticarla a ella ni a su actual pareja, el influenciador José Rodríguez.

¿Cómo reaccionó la Toxi Costeña tras la respuesta de Yaya Muñoz?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, en el que se mostró bailando y dedicando un mensaje que iría dirigido a la presentadora.

En la grabación se mostró luciendo un vestido de color beige, con el que logró resaltar su figura y ofreció curiosos pasos de baile.

"Está más pendiente de mi cabello que del marido que ch*pa más mond* que ella y yo juntas", escribió sobre la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la respuesta de la Toxi Costeña a Yaya Muñoz?

Tras la revelación de la cantante, miles de seguidores reaccionaron, donde muchos la apoyaron y se fueron en contra de Yaya Muñoz, mientras que otros decidieron criticarla a ella y defender a la famosa pareja.

Por ahora, Yaya Muñoz no le ha contestado, por lo que, se desconoce si dicho rifirrafe continuará o quedará en la declaración de la cantante.

Cabe destacar que, tras esta polémica y los ataques entre Karina García y Melissa Gate, varios influenciadores han reaccionado al respecto detallando que deberían dejar todas las diferencias que tuvieron en La casa de los famosos Colombia atrás y enfocarse e los proyectos de cada uno.

Por el momento, Yaya Muñoz y la Toxi Costeña siguen entreteniendo a sus miles de fanáticos con sus respectivas publicaciones y trabajando en sus propios contenidos y en sus propias labores.